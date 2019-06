Galilea Montijo e Inés Gómez Mont protagonizan un divertido momento desde los camerinos de Televisa

La belleza y el carisma no es lo único que une a Galilea Montijo y a Inés Gómez Mont, sino también el gran sentido del humor que las ha hecho las mejores amigas. Estas guapas conductoras de televisión han vuelto ha coincidir en las instalaciones de Televisa, en lo que ha sido el más divertido encuentro. La ojiazul se alistaba en su camerino para las grabaciones de Familias Frente al Fuego, su nuevo programa, cuando recibió a Gali en una inesperada visita. Desde el primer momento ambas empezaron a bromear, dejando ver la confianza que hay entre ellas y el buen sentido del humor que caracteriza su amistad. Pero el momento más simpático fue cuando Inés quiso quitarle los lentes de sol que la presentadora de Hoy llevaba puestos, pues al parecer aún no la habían maquillado. No obstante Gómez Mont no logró concretar su travesura, y finalmente se rindió para luego abrazar a su inseparable amiga. Haz click en el video para el divertido encuentro protagonizado por estas dos famosas.

