¿Castaña o rubia? Tania Ruiz consulta a sus seguidores sobre su look

Guapísima y con un estilo único, Tania Ruiz Eichelmann es una de las mujeres del momento. Desde que se confirmara su relación con el ex Presidente Enrique Peña Nieto, la modelo no ha dejado de atraer los reflectores. No obstante esta mujer sigue conservando su sencillez y siendo cercana con sus seguidores, tanto que recientemente dejó que opinen sobre una importante decisión sobre sobre su apariencia.

La potosina 31 años compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos, que a primera vista sorprendieron a sus seguidores, pues en ellas se dejó ver con un look radicalmente distinto. “Los verdaderos cambios se viven no se piensan. Tú ya eres felicidad, sólo tienes que aprender a conectar contigo”, escribió Tania junto a una instantánea en la que se le ve luciendo una melena castaña oscura, más corta que antes, algo totalmente distinto a su característica cabellera rubia. En dicha imagen se le ve muy guapa posando ante la cámara usando un top negro, mientras que en la cabeza lleva una colorida bandana. “Enamórate de ti y ese día te aseguro que despertarás a la vida”, agregó en su post.

Apenas hizo esta publicación, sus seguidores comenzaron a halagarla por su innovador look, dando por hecho que la modelo se había teñido el pelo. No obstante Tania no ha confirmado esto y todo parece apuntar a que esta melena oscura es más bien una peluca con la que quiso probar un nuevo estilo. Fue en sus Instagram Stories donde preguntó a sus fans qué color les agradaba más para su cabellera. “¿Negro o rubio?”, escribió sobre el breve video que publicó a modo de encuesta, en el que se le ve modelando su look distinto ante la cámara.

Ante la ‘lluvia’ de comentarios en su Instagram, Tania no permaneció indiferente y se tomó el tiempo de contestarle a muchos de sus seguidores. “Sí, me veo mega cambiada y más chica”, le respondió a uno de ellos que la halagó por su look de morena. Prácticamente todos sus followers se volcaron en mensajes positivos, aplaudiendo su radical ‘cambio de imagen’, así como sus palabras, que como siempre, suelen invitar a reflexionar y a aceptarse a sí mismo. “Me gusta mucho compartir lo que siento, lo que he aprendido, lo que me ha ayudado en la vida, para ser cada día mejor persona”, respondió a uno de los cariñosos mensajes que recibió.

La guapa modelo no ha compartido aún su decisión respecto a su look, lo que es seguro es que de cualquier forma lucirá espectacular. Hace poco menos de un mes, Tania impactó al asistir junto a Enrique Peña Nieto a la boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala. Para este evento, la potosina usó un favorecedor vestido strapless verde esmeralda, que fue el contraste perfecto para su larga melena rubia que ese día llevó recogida.

