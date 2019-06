Khloé Kardashian revela si fue o no la tercera en discordia entre Tristan y su ex La empresaria aseguró que cuando ella inició con el basquetbolista, él y su círculo más cercano le hicieron creer que ya no tenía nada con Jordan Craig, quien esperaba al primogénito del jugador de la NBA

Cuando en 2016 Khloé Kardashian y Tristan Thompson comenzaron su noviazgo, varios medios de comunicación se centraron en Jordan Craig, expareja del basquetbolista y quien, en ese momento, estaba embarazada del primogénito del jugador de los Clevelands. A más de tres años de aquello, Jordan rompió el silencio y en entrevista con Radar Online confesó que él la traicionó con la menor de las Kardashian, situación que le provocó complicaciones en el embarazo, debido al estrés al que estuvo sometida por la mediática relación del Thompson.

VER GALERÍA

Tras las revelaciones de Craign, Khloé Kardashian no se ha quedado callada y, con toda honestidad, utilizó varias historias narrando su verdad o, al menos, lo que él le hizo creer que era la verdad. Con el título “Mi verdad es”, la creadora de Good American narró: “Conocí a Tristan porque él decidió venir a una cita a ciegas conmigo. Un amigo común lo preparó todo. Después de algunas citas, Tristan me dijo que tenía una ex y que estaba embarazada. Obviamente tuve muchas dudas sobre la continuidad de nuestra relación”, escribió en la primera parte.

Khloé continuó: “Me juró que su relación había terminado mucho antes de habernos conocido. Me hizo hablar con su círculo más cercano. Me enseñó pruebas y me puso en contacto con sus abogados para que corroborara su versión. Sus mejores amigos, sus socios y, hasta su madre, me dijeron que su ex y él habían terminado cuando nos conocimos", explicó.

VER GALERÍA

Tras explicar bajo que circunstancias comenzó su noviazgo, la empresaria complementó: “¡Ésta es mi verdad! La verdad en la cual creí y en la que confié. Si por algún motivo ésta no es la verdad, lo siento total y profundamente porque, entonces, su círculo cercano me habría mentido”, escribió para luego lamentarse sobre la posibilidad de que todo fuera una mentira: “Rezo porque mi verdad sea real. Dios sabe que rezo, pero realmente no sé, qué creer. Desde lo más profundo de mi corazón, lo siento mucho. Siento mucho el dolor solo de pensar ser responsable de algo así”, reconoció para rematar su mensaje con la frase: “Ninguna mujer merece pasar por algo así”

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Irónicamente, luego de que Jorsan Craig atravesará por una situación así, dos años después, cuando Khloé Kardashian estaba en la recta final de su embarazo, una indiscreción de Tristan Thompson la llevaron al límite del estrés, al grado que entró en labor de parto, antes de tiempo, por fortuna, True, su bebé nació sin ninguna complicación. Tras superar aquel episodio, hace un par de meses la relación de Tristan y Khloé terminó definitivamente, luego de que él la traicionada con Jordyn Woods, quien fuera menor amiga de Kylie Jenner.