Juan Soler, el fan número 1 de Maky en La Hora ¡HOLA!: 'Me encanta verla'

Aunque de un tiempo acá la relación entre Juan y Maky Soler ha tenido altibajos, siempre ha prevalecido el cariño y respeto mutuo. El actor, que por motivos profesionales se encuentra en México, sigue en contacto con la madre de sus hijas, quien vive con ellas en Miami. La guapa actriz también se ha enfocado ahora en su carrera, pues recientemente regresó a la pantalla al sumarse a la familia de La Hora ¡HOLA! como conductora. El argentino fue cuestionado al respecto y reveló lo que siente al verla nuevamente en la televisión.

El galán de las telenovelas reconoció sentirse orgulloso de Maky por su nuevo logro profesional en incluso reveló que le ha mandado mensajes para decirle lo bien que se ve a cuadro. “Me encanta verla, me encanta ver que esté bien, me encanta mandarle mensajes de que se ve linda, de que me gustó lo que hizo en el programa, que no me gustó tanto aquel vestido, esas cosas siguen porque tenemos una relación de más de 17 años y eso no se tira a la basura”, aseguró Juan en un encuentro con la prensa al referirse a la madre de sus hijos en su trabajo en ¡HOLA! TV.

Tras varios meses de haber anunciado su separación, el actor ha asegurado que tanto él como Maky tratan de rescatar su matrimonio. “Estamos haciendo todo lo posible porque las cosas se resuelvan. Nosotros seguimos trabajando en que estas cosas se solucionen, no es fácil, quienes estén casados y los que estén divorciados saben que no es fácil, llevar una relación de tantos años no es fácil”, aseguró el argentino ante los medios.

Con el Día del Padre en puerta, la prensa cuestionó a Juan sobre si tiene planes del celebrarlo junto a sus hijas Azul y Mía, sin embargo el actor señaló que por esta ocasión no le será posible, pues sus compromisos laborales le impiden viajar por ahora en Miami. “No he parado de viajar, la pasaré acá por trabajo”, explicó Soler, quien ahora se encuentra trabajando en la serie Momentos.

Tras 15 años de matrimonio, Juan y Maky Soler anunciaron su separación a finales de noviembre de 2018. La pareja explicó después que el tiempo y el trabajo fueron los principales motivos que los llevaron a tomar esta decisión, sin embargo, aunque ahora no viven juntos, siguen siendo esposos y el cariño sigue prevaleciendo entre ellos. Así, mientras el actor trabaja en México, la actriz ha querido retomar su carrera y fue en ¡HOLA! TV donde encontró la oportunidad. "La verdad estoy feliz, es para mí un sueño estar aquí, es un canal que quiero, que respeto, al que le he abierto mi corazón… Me encanta ser parte de esta familia", confesó la guapa conductora, quien llegó al programa mientras Natasha Cheij, titular del espacio televisivo, se prepara para recibir a su bebé.

