Contundente, Vanessa Huppenkothen responde firmemente a las críticas: 'Me duelen los comentarios'

No es fácil ser figura pública, pero con el paso de los años Vanessa Huppenkothen ha sabido hacer frente a las diversas circunstancias que, en determinado momento, la han colocado en la mira de quienes suelen lanzar críticas. Dispuesta a poner las cosas en claro, la conductora de televisión se tomó unos minutos para responder a una serie de señalamientos sobre su estado de salud, asegurando que se encuentra muy bien. Y aunque confesó que en un principio se rehusó a hablar del tema, finalmente echó abajo todo tipo de rumores y hasta dio una sugerencia a sus detractores.

Vanessa grabó una serie de clips en los que explicó qué es lo que estaba ocurriendo y sin más rodeos reiteró que todo lo que se ha dicho sobre su persona es mentira. “Estoy llegando a mi casa y leyendo comentarios muy ofensivos. Nunca había querido hablar del tema, ya lo he aclarado en varias ocasiones pero vuelvo a decirlo: no soy una persona que sufre ningún tipo de trastorno alimenticio, no soy anoréxica, no soy bulímica…”, dijo rotunda a través de Instagram. “Sí me cuido mucho porque genéticamente tiendo a ser llenita; mi papá es enorme, mi mamá pues es piernona…”, agregó.

La ex reina de belleza también confesó a sus seguidores sentirse indignada por cómo se han dado las cosas, además porque este tipo de situaciones afectan directamente a sus seres queridos. Así mismo, aseguró que comer de manera saludable es un hábito que ya tiene muy claro en su rutina. “Sí he tenido mucho cuidado con lo que como, pero de ahí a dejar de comer o a ser bulímica, nada que ver. Me duelen los comentarios porque los lee mi familia y porque obviamente me preguntan qué está pasando…”, contó a lo largo de esta grabación en la que se observa de lo más relajada.

En otro momento, Vanessa expuso la relevancia que tiene para ella el entrenamiento físico. Recordemos que es amante del deporte y gracias a ello también conserva una espectacular y atlética figura que presume cuando va a la playa o cuando luce coquetos looks para salir a cuadro. “Soy una mujer muy sana, que si me meto a competencias de seis, siete horas y fuera anoréxica no rendiría, una persona que tiene que nadar, correr y hacer bicicleta…”, agregó casi al final del video, que publicó días después de haber mostrado una fotografía en la que se aprecia que gracias al box está más fit que nunca.

Finalmente, la rubia dejó claro que ninguno de estos comentarios negativos le impedirá seguir adelante en la conquista de cada uno de sus propósitos, razón por la cual le dio un firme consejo a sus detractores. “No pienso darle mucha bola a esto, pero sí, soy una mujer muy sana y me cuido mucho, lo voy a seguir haciendo y si a alguien le molesta mi aspecto físico pues déjenme de seguir y ya, es lo único que puedo decir…”, aseguró .