Grettell Valdez sobre el hijo de Pato Borghetti: 'Es un bebé precioso, ¿cómo no me iba a enamorar?'

Como todas las personas, los famosos suelen sufrir rupturas amorosas, sin embargo son pocos los deciden seguir adelante manteniendo una buena relación su ex pareja. Es el caso de Grettell Valdez y Pato Borghetti, quienes tras poner fin a su matrimonio han conservado una gran amistad. Y hoy que ambos han retomado sus vidas, han seguido frecuentándose pues su hijo Santino es el principal motivo. El mes pasado, la actriz compartió en redes sociales su primer encuentro con Rocco, el hijo de su ex marido y Odalys Ramírez, y ahora ha hablado nuevamente sobre el recién nacido, quien es el hermano menor de su hijo.

VER GALERÍA

“Es un bebé precioso, ¿cómo no me iba a enamorar?”, confesó Grettell en entrevista a la revista TVyNovelas, antes de describir qué fue lo que sintió en el momento de conocer al pequeño Rocco y tenerlo entre sus brazos, poco más de dos semanas después de que naciera. “Sentí muy lindo porque me recordó cuando tuve a Santino en mis brazos por primera vez, son de esos momentos que toda mamá guarda para siempre”, aseguró la actriz, quien el pasado 15 de mayo compartió en su cuenta de Instagram las fotos más tiernas de su primer momento junto al hijo de Pato, en el que también estuvieron presentes su hijo Santino y su esposo Leo Clerc. “No sé explicar con palabras lo que sentí cuando vi esta foto de mi hijo, tan grande, cargando a su hermanito, lloré de tanto amor”, escribió junto a una de las instantáneas.

VER GALERÍA

Las tiernas postales que compartió Grettell en sus redes sociales hicieron que de inmediato sus seguidores le cuestionaran sobre si piensa convertirse en mamá y si será pronto, no obstante ella aclaró que por el momento no está en sus planes debido a motivos profesionales. “Como empiezo proyecto creo que lo del bebé se va a retrasar un poco”, explicó la actriz sin detallar hasta cuándo podría considerar la posibilidad de ‘escribirle a la cigüeña’. “Lo que pasa es que desde que me casé me quieren embarazar, pero nosotros todavía no estamos pensando en embarazarnos pronto”, aseguró Valdez.

VER GALERÍA

El tema del bebé ha sido muy recurrente entorno a Grettell, pues desde que se casó en diciembre, muchos dieron por hecho que no pasaría mucho para que se embarazara. También el mes pasado señaló que tanto él como su esposo Leo están listos, sin embargo su trabajo no se los ha permitido. “Pensaba, lo vamos a hacer antes, de empezar a buscar al bebé, pero la verdad es que con el ritmo de trabajo… Necesito estar como ya relajada porque sí quiero disfrutar el embarazo…”, confesó en un encuentro con medios retomado por el programa Hoy.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Si bien por el momento Grettell no se ha embarazado por su agenda profesional, tampoco siente algún tipo de presión por su reloj biológico. “Fui con el doctor y me dice: ‘Grettell, puedes tener hijos hasta los 46 años’”, señaló la actriz, quien fue sincera y reconoció que con el paso del tiempo muchas circunstancias también cambian. “Yo dije, de poder, yo sé que puedo hasta muchos años, pero la paciencia, el tiempo no es lo mismo”, aseguró ante los medios. Ahora, mientras ella y su esposo deciden dar o no el paso, la intérprete disfruta de sus proyectos televisivos, así como de su faceta de madre de Santino.

VER GALERÍA