¡Orgullo mexicano! AMLO recibe en Palacio Nacional a su tocayo Andy Ruiz Jr, campeón de boxeo

Después de alzarse con el cinturón de campeón mundial de boxeo, en la categoría de peso completo, esta tarde, el pugilista mexicano Andy Ruiz Jr., se sumó a la lista de invitados especiales en Palacio Nacional, donde protagonizó un encuentro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. A su llegada, el boxeador firmó el libro de visitantes distinguidos y recorrió la sede del gobierno, instante en el que pudo conocer un poco de la historia que guarda dicho lugar.

Previo a su encuentro con el mandatario, Andy habló con la prensa a quien le confesó su emoción por estar en nuestro país y contribuir con los triunfos nacionales: "Ahorita ando mirando lo que es la historia. Me siento muy emocionado. Hice historia para México y quiero que sepan que yo soy mexicano también", declaró a los medios, de acuerdo con información de Marca.

Tras dar sus impresiones, Andy se dirigió al salón donde él y la comitiva que lo acompañaba -entre ellos su padre Andy Ruiz y el Comisionado de Boxeo Nacional, Miguel Torruco-, el boxeador tomó su lugar en la mesa donde lo recibió el Presidente, quien reveló en un video que, más tarde compartió en sus redes sociales: “Estoy muy contento porque está aquí conmigo el campeón mundial de peso completo, Andy Ruiz, mi tocayo, mexicano, es un orgullo para nuestra patria. Está acompañado de su padre, mi tocayo también, Andy Ruiz”, comentó AMLO.

El mandatario se encargó de presentar al resto de la comitiva e hizo una pausa muy especial cuando habló de la labor de Miguel Torruco, quien tiene un papel primordial para el crecimiento de ese deporte en nuestro país: “Nuestro comisionado para el fomento del boxeo en México, porque estamos impulsando mucho todos los deportes”, explicó.

AMLO contó que Andy le regaló un cinturón de boxeo y le mostró los que le entregaron el día que se coronó como campeón mundial: “Nos viene a enseñar los 4 cinturones que ganó mi tocayo con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, él viene de abajo, es un mexicano ejemplar”. Otro obsequio que recibió AMLO del boxeador, fueron unos guantes que aseguró, no va a utilizar: “Me trae también estos guantes, yo no los voy a usar, porque yo soy pacifista, no se trata de eso, pero le agradezco mucho a Andy”, comentó entre risas.

El mandatario quiso dedicar unas palabras al campeón quien, aseguró, es ejemplo de disciplina y así lo explicó: “Él demuestra lo que vale la perseverancia, la terquedad. Lo pueden tumbar a uno y se tiene uno que levantar… hasta que se triunfa, eso fue lo que hizo mi tocayo”. Pero no sólo el boxeador tenía un obsequio para el Presidente, él también le tenía preparado un reconocimiento muy especial.

AMLO le entregó a Andy un billete de 500 pesos, de la nueva edición, con la imagen del Presidente Benito Juárez, que, según comentó se lo regaló el Gobernador del Banco de México, porque en el número de serie tiene la fecha que ganó la presidencia, el 01 de junio de 2018. Aunque el billete tenía un significado muy especial para él, decidió entregárselo al boxeados, porque encontró un símbolo que le pareció muy representativo: “Hoy en la mañana empiezo a ver el billete y me encuentro con otra de las claves que es la A y la R, o sea, Andy Ruiz (…) Este es mi reconocimiento, que lo hago en nombre del pueblo de México”, finalizó.