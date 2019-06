La misteriosa desaparición del perfil de Instagram de Angélica Rivera

Desde hace varios meses que Angélica Rivera se mantiene alejada de los reflectores, una constante que además se ha reflejado en la poca actividad que suele tener en las redes sociales. Y a tenor de esto, otro suceso ha acaparado la atención, pues ahora la cuenta oficial de Instagram de la actriz ha quedado deshabilitada. Por esa razón las interrogantes no han dejado de surgir, sin embargo, hasta el momento no existe una clara explicación de lo que ha ocurrido. Lo cierto es que al ingresar al perfil creado bajo el nombre de @angelicariverahurtado solo puede leerse la leyenda “esta página no está disponible”, algo que ha generado incertidumbre.

Recordemos que la actriz solía publicar en este espacio imágenes de los diversos eventos y actividades de las que se ocupó cuando desempeñaba su papel de Primer Dama, una faceta que asumió al estar casada con el ex Presidente Enrique Peña Nieto, de quien se separó meses atrás. Precisamente, la última publicación en su cuenta de Instagram confirmaba esta noticia, una circunstancia compleja de la que compartió breves detalles con sus seguidores. “Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme…”, se podía leer en las primeras líneas de este mensaje.

Hasta el momento, solo ha sido la cuenta de Instagram de Angélica Rivera la que ha quedado deshabilitada, pues su perfil de Facebook, el cual cuenta con más de dos millones de seguidores, sigue activo. Cabe destacar que en ese espacio también tiene como última publicación, el 8 de febrero, la confirmación del término de su relación sentimental con el exmandatario, la cual ha acumulado miles de reacciones, entre ellas varios comentarios de sus seguidores. Por supuesto, tampoco se ha visto algún movimiento en esta red social que además está verificada.

A lo largo de sus años como Primera Dama, Angélica mantuvo los detalles de su vida personal bajo estricta discreción, algo que continúa hasta estos días, meses después de haber concluido este capítulo. Sin embargo, en algún instante confesó que está lista para retomar su carrera, esto al ser vista de paseo en la ciudad de Miami apenes en marzo pasado. En ese breve encuentro que la prensa tuvo con la actriz, no pudo faltar la pregunta obligada, ¿cuándo será su regreso a la televisión? Ella no dudó en dar su firme respuesta, aunque sin ahondar en detalles específicos. “Ya pronto, ya pronto, ya voy a regresar…”, comentó en esa breve charla con las cámaras del programa televisivo Suelta La Sopa.

A la par de estos acontecimientos, Angélica se ocupa de pasar el mayor tiempo junto a su familia, así lo ha hecho evidente su hija Sofía Castro a través de sus publicaciones en Instagram. Es por esta razón que la actriz, aunque ya no tenga un propio perfil, sigue presente en esta red social, pues incluso todavía se pueden encontrar sus imágenes en la cuenta de Enrique Peña Nieto, que el pasado 2 de mayo anunció que, legalmente, ya se encuentra divorciado de quien fuera su esposa desde 2010.