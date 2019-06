Rodeada de amor, Tania Ruiz celebra a lo grande el cumpleaños de su hija Carlotta

Conmovida, Tania Ruiz celebró por todo lo alto una de las fechas más importantes en el calendario: la del cumpleaños número cinco de su hija Carlotta, un acontecimiento que la llevó a evocar ese instante que cambió su vida para siempre, cuando tiempo atrás logró hacer realidad su sueño en la maternidad. Por esta razón, la modelo preparó una gran fiesta para la pequeña, quien rodeada de sorpresas hizo de este día uno de los más inolvidables. Para muestra, las tiernas postales del festejo temático en las que se aprecian algunos vistazos de la convivencia, a la que se dieron cita familiares y amigos cercanos.

Desde el primer momento, Tania puso manos a la obra para hacer de cada detalle algo especial, como el look elegido para este día, madre e hija coordinadas con un bello vestido de rayas rojas y azul marino, un atuendo que sin duda combinó lo casual con lo elegante a la vez. Y no podía ser para menos, pues la fiesta por los cinco años de la niña llevó a la también modelo a destacar la relevancia del rol en la maternidad que a lo largo de estos años le ha tocado asumir. “No tengo duda de las bendiciones que la vida ha tenido conmigo. Tengo mi mejor recompensa al haber sido yo la elegida para para haberte dado la vida”, escribió en una historia de Instagram.

Y claro, las sorpresas en la fiesta fueron constantes, pues Carlotta dio la bienvenida a una de sus invitadas más especiales: La Sirenita, con quien bailó de lo más emocionada y apagó las velitas de su pastel. En otro momento, la pequeña posó sonriente con todos sus regalos y compartió abrazos con su mami mientras montaba un unicornio. “Felicidad”, comentó Tania en otra de las postales de Instagram, en la que aparece cargando en sus brazos a la niña.

Por supuesto, tampoco pudo faltar la felicitación de Bobby Domínguez, quien llegó puntual al festejo de su niña, a la que le dedicó un mensaje acompañado por fotos de varios instantes que han compartido juntos. “Feliz cumple, princesa mía. ¡Te amo con locura! Cinco años de risas, de ser tu juguete favorito, de muchas aventuras y deseos hechos realidad, en especial por la bendición de ser tu papá y por todo tu amor”, escribió. Bobby también reveló otra imagen en la que aparece cagando a Carlotta en un momento de la fiesta, publicación a la que también incluyó una linda y breve nota al pie. “¡Feliz cumple amor de mi vida! #Carlotta, #cincoaños… #padreehija”.

Esta es una de las etapas más plenas para Tania Ruiz, quien disfruta ver crecer a su hija, enfocada en sus múltiples proyectos, pero siempre teniendo como prioridad su rol en la maternidad. A la par, vive un romance con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, con el que ha hecho algunas apariciones en diversos eventos públicos. Así, siempre transparente, la también empresaria comparte algunos instantes de su vida personal, como ahora ha vuelto a ocurrir.