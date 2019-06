¿Será que Vadhir regresará a la tele con uno de sus primeros personajes?

Hay una teoría que afirma que los actores nunca olvidan a sus primeros personajes, sobre todo si éstos fueron emblemáticos y los ayudaron a despegar en exitosas carreras. Sin embargo, es difícil que un artista vuelva a sus raíces una vez que decide probar nuevos caminos, aún cuando el mismo público lo pida a gritos. Aún así, existen excepciones, y al parecer uno de los actores que va a dar gusto a sus fans, caracterizando una vez más uno de los personajes que lo vieron nacer, es Vadhir Derbez.

Según declaraciones por parte de Elías Solorio, actual productor del programa Vecinos, hay planes de que el joven se integre de vuelta a la barra de comedia de los domingos para la séptima temporada del famoso show que nació en manos de nada mas y nada menos que su padre, Eugenio Derbez en el año 2004.

Despúes de realizar exitosos proyectos en cine, Vadhir Derbez podría volver a la pantalla chica con Televisa, la casa televisora que lo impulsó en sus inicios. Durante una llamada a Las Estrellas Tv, Solorio confirmó que se encuentra en pláticas para que Derbez se una al programa, con su personaje Marcos López Pérez, el hijo “fresa” de Magdalena y Arturo. “El problema siempre fue de calendarios, pero ahora justamente volvimos a hablar y seguramente lo vamos a tener en la siguiente temporada . De que está en la mira y va a estar eso es seguro”, dijo el productor.

A principios de año, Vadhir participó en un programa con el Escorpión Dorado, donde surgió el tema de Vecinos y Derbez aprovechó para expresar su sentir por no ser considerado para la sexta temporada del show. “No me han invitado a la temporada de vecinos y estoy bien sentido. Mi teoría es que piensan que ya se me subió porque me fui a Los Ángeles y que para qué me hablan”, dijo en aquel entonces. Al parecer, el productor del exitoso programa escuchó la petición de Vadhir y del público, y próximamente, podríamos tener al joven actor de vuelta en pantalla chica para deleitarnos con su divertido personaje en la séptima temporada de uno de los programas que lo vio nacer.