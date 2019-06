Jennifer Lopez y la actuación mas emotiva junto a su hija Emme

Dicen que el talento no se hurta, se hereda, y cuando tienes a dos padres super estrellas, las posibilidades de triunfar sobre un escenario se potencializan al millón. Y si no lo creen, pregúntenle a Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, quien a sus once añitos ha dejado sin aliento a más de uno, demostrando que el carisma y la sonrisa que la caracterizan no son el único atributo que heredó de sus famosos padres.

JLo se presentó este viernes en The Forum, celebrando junto a su público su cumpleaños número 49. La deslumbrante cantante bailó y deleitó a su público en un show de aproximadamente una hora, en el que los no faltaron outfits de impacto, coreografías que solo Jenny from the block podría realizar y notas altas que provocaron la euforia de todos los asistentes en más de una ocasión. Sin embargo, el momento cumbre de la noche no tuvo como protagonista a Lopez, sino a su hija Emma, que, vestida en un espectacular vestido rojo a juego con el de su madre, subió al escenario para darle a Jennifer el mejor regalo de cumpleaños.

La pequeña, de tan solo once años, preparó una conmovedora sorpresa para su mamá, y sin algún rastro de pena, salió ante miles de fans que tuvieron la suerte de presenciar el inolvidable momento. En el video, publicado por la misma Jenn, se puede ver a Emma cantando a la par de ella, con un angelical tono de voz y una impresionante fuerza para llegar a notas que incluso Lopez no alcanzó.

Conmovida hasta las lágrimas, la orgullosa madre disfrutó cada segundo de la canción, abrazando y besando a su hija, culminando de rodillas frente a ella mientras entonaban las últimas frases de la melodía que al parecer representa algún recuerdo especial para ellas.

No es la primera vez que Jennifer presume los talentos musicales de su hija en redes sociales, sin embargo es la primera ocasión en la que podemos disfrutar a todo color de su voz y presencia sobre el escenario, lo que deja entrever que la pequeña Emma podría intentar seguir los pasos de sus famosos padres, ya que el apoyo y sobre todo el talento desborda por cada centímetro de su ser.