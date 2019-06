Confirmado: Irina Shayk y Bradley Cooper han puesto fin a su relación

Se terminó. Después de semanas de rumores, ya se puede asegurar que Irina Shayk y Bradley Cooper han puesto punto y final a su relación. Así lo ha contado una fuente cercana a People, que ha confirmado su ruptura tras cuatro años juntos y una hija en común, la pequeña Lea De Seine, que vino al mundo en marzo de 2017. Al parecer, la modelo rusa, de 33 años, y el actor estadounidense, de 44, que formaban una las parejas más atractivas de Hollywood, están intentando llegar a un acuerdo amistoso para compartir la custodia de su hija, tal y como ha publicado la citada revista. Por el momento, ninguno de sus respresentantes ha querido pronunciarse al respecto.

Los rumores cobraron fuerza esta semana, cuando varios medios internacionales afirmaron que la pareja estaba viviendo una importante crisis y que podrían anunciar su ruptura de manera inminente. "Por su hija, lo sigue intentando", dijo una fuente al portal Page Six, añadiendo que: "las cosas no están bien. Ninguno de los dos es feliz. La relación pende de un hilo". A finales del año pasado, fue también Page Six el medio que se hizo eco de los problemas que estaban atravesando Irina y Bradley: "Son infelices. Lo han estado intentando durante meses". De hecho, la pareja fue vista mientras disfrutaban de una cena y un testigo aseguró que no se les veía bien: "Apenas se hablaron".

Hace unos días fueron fotografiados paseando con su hija por las calles de Los Ángeles (California) mostrándose muy serios y sin intercambiar palabra. Sin embargo, la última vez que les vimos juntos en un evento público fue el 24 de febrero, cuando desfilaron por la alfombra roja de la 91º edición de los premios Oscar acompañados de la madre del actor, Gloria Campano Cooper. Risas, complicidad, gestos de cariño... nada hacía presagiar lo que podría estar pasando entre ellos. Además, esa misma noche Bradley se subió al escenario para cantar con Lady Gaga Shallow, el tema principal de la película que protagonizan, Ha nacido una estrella, y protagonizaron una actuación que dio mucho que hablar, ya que derrocharon complicidad. Después de ver todo el revuelo, la cantante quiso dar por zanjado el tema asegurando que entre ellos no había surgido nada más allá de la pantalla: "La gente vio amor, ¿y sabes qué? Eso es precisamente lo que queríamos que vieran", aseguró Gaga.

Irina y Bradley comenzaron a salir en la primavera de 2015. Sus primeras imágenes juntos las publicó en exclusiva mundial la revista ¡HOLA!. Desde entonces, han estado viviendo su relación con la máxima discreción y, aunque al principio jugaban al despiste y se mantenían alejados de los focos, al poco tiempo decidieron no ocultarse más y han protagonizado románticos posados en varias alfombras rojas. Aunque durante este tiempo la modelo rusa siempre se ha mostrado reacia a hablar de su hija y de Cooper, sí que confesó en ¡HOLA! en noviembre de 2018: "He tenido mucha suerte, he sido muy afortunada y me siento muy feliz".