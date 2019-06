La divertida guerra de pastelazos entre Galilea Montijo e Inés Gómez Mont

Guapa y muy trabajadora, Galilea Montijo celebró su cumpleaños número 46 en el programa Hoy. La conductora fue consentida por todos sus compañeros, al igual que Jorge Van Rankin, quien festejó sus 56 años también este miércoles. El ambiente festivo se apoderó del foro del matutino, y el momento cumbre llegó a la hora del partir los tradicionales pasteles. Pero con lo que no contaban los cumpleañeros era con el gran sentido del humor de sus colegas, como Inés Gómez Mont, quien no pudo perderse el festejo de su amiga. Y es que la guapa ojiazul, conocida por su gran sentido del humor, fue la responsable del pastelazo que dejó a Gali con el rostro totalmente cubierto de chantilly. Las cosas no se quedaron así, pues se desató un divertido "enfrentamiento", entre las dos conductoras. "Gracias a todos por las risas", escribió Montijo en sus redes sociales al compartir este gracioso momento; haz click en el video para verlo.

