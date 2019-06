‘Me siento afortunada de conocerlo como ser humano’: Tania Ruiz sobre Enrique Peña Nieto

Hace poco quedó más que confirmado el noviazgo de Tania Ruiz con Enrique Peña Nieto, luego de que se especulara al respecto por un tiempo. Mientras que el ex mandatario ha preferido mantenerse alejado del ojo público en lo posible, la modelo es toda una personalidad en las redes sociales, donde se ha ganado el cariño de los internautas gracias a su carisma y sencillez. Abierta con sus seguidores, la potosina no ha tenido reparo en hablar sobre su relación con el político, revelando a su vez lo más románticos detalles.

Además de fotos en las que presume su faceta de modelo, Tania suele compartir en su Instagram tips de belleza, rutinas de ejercicio así como reflexiones sobre la vida. Y aunque tiene más de 300 mil seguidores en esta red social, esta guapa mujer se da el tiempo de interactuar con ellos, contestando sus mensajes siempre con el mejor ánimo. En su último post le llovieron halagos en la sección de comentarios, pero no sólo eso, pues hubo quienes no pudieron con la curiosidad y le preguntaron sobre su noviazgo con Peña Nieto. Sincera, Ruiz Eichelmann contestó a varias personas que la cuestionaron al respecto, asegurando que se encuentra más que feliz con su relación con el ex Presidente.

Uno de los seguidores de Tania aseguró que el ex mandatario es muy afortunado de tenerla como novia, a lo que ella contestó: “¡Yo también me siento afortunada de conocerlo como ser humano!”, respondió la modelo de 31 años, antes agradecer a su follower por su mensaje. En la misma publicación, la potosina no dudó en evocar algunas de las cualidades de su pareja. “¡Es un lindo! Aparte súper simpático y educado”, confesó.

En otro de los comentarios, un seguidor de Tania le pidió que hiciera feliz a Peña Nieto, y ella también le contestó de buna gana: “¡Siempre! Eso garantía, ¡me nace hacerlo!”, aseguró. Apenas la semana pasada la modelo compartió una foto junto al político, misma que acompañó de un romántico mensaje, en el que por primera vez hizo alusión a su noviazgo con él de manera pública. "A mí la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi, ¡fue la que despertaste en mí!", escribió Tania en sus Instagram Stories al publicar una instantánea de ambos durante su asistencia a la boda de Mar, la hija de Juan Collado, realizada el pasado 18 de mayo en el Estado de México.

A dicho enlace matrimonial asistieron no sólo Tania y Enrique, sino también Paulina, Alejandro y Nicole, los hijos del ex Presidente mexicano, así como los padres y hermanos de la modelo, tal como se mostró en las páginas de ¡HOLA!. Si bien este evento fue muy significativo para la pareja debido a la presencia de su familia, fue en marzo cuando los dos aparecieron juntos públicamente por primera vez. En esa ocasión se trató de la boda civil de Mar Collado, la cual se llevó a cabo en Acapulco. Esta celebración arrojó las imágenes más esperadas, pues tras meses de rumores sobre su romance, la guapa potosina se dejó ver muy feliz al lado de Peña Nieto.

