¡Adiós Londres! Después de su estilosa visita, Ivanka sorprende a Holanda con un nuevo look

Palacios, cenas de gala y perfectos vestidos fueron parte de la breve pero intensa visita de Ivanka Trump en Reino Unido para acompañar a su padre, pero la conocida como ‘la Primera Hija’ ha dejado ya Londres para continuar con su agenda europea. Totalmente inmersa en las funciones de su padre, Ivanka ha llegado a Holanda para participar en la Cumbre de Global Entrepreneurship. Y durante su paso por la capital británica dio mucho de qué hablar por su estilosa maleta, parece que en este nuevo capítulo europeo no se quedará atrás.

Fue la misma Ivanka la encargada de anunciar que ya se encontraba en la Haga. “Bye Gran Bretaña, gracias por un viaje genial. Holanda, allá voy”, dijo en un video que compartió en sus stories. Como suele hacer, documentó su día en las redes sociales en donde agradeció a los connacionales que la recibieron en Holanda. “Gracias a los Marines ubicados en la embajada de Estados Unidos en la Haga por su servicio a nuestro país”, escribió junto a una serie de imágenes en las que se le vio muy contenta saludando a los hombres de servicio.

Que si sus compromisos de este día han acaparado las redes, su look no se ha quedado atrás. Muy de acuerdo con la temporada, Ivanka lució un vestido primaveral en blanco con estampados florales en rosa de la firma Altuzarra. Con la falda por apenas debajo de la rodilla con una coqueta apertura, botonadura en blanco, la cintura resalta, cuello ondulado y mangas largas, este diseño puede conseguirse por 1,511 dólares (alrededor de $30,220 pesos mexicanos).

Ivanka combinó este vestido con altos tacones en blanco que iban a juego con una práctica bolsa estilo tote en el mismo color. Las grandes perlas que lució se pudieron apreciar a la perfección gracias al chongo con el fleco en raya en medio en el que peinó su rubia melena. Un look de lo más práctico para volar y aparecer inmediatamente después de su aterrizaje en su primer compromiso.

Aunque claro, como acostumbra, éste no fue el único look de Ivanka. En su primer encuentro como parte de la cumbre, la Primera Hija llevó un coqueto vestido floral en detalles azules que combinó con altos tacones en celeste. Si había cambio de vestido no podía faltar el cambio de peinado. La melena completamente lacia y suelta, fue el peinado elegido para este día.

