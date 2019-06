¿Qué provocó la molestia de Sarah Kohan?

De lo más felices, Sarah Kohan y Javier ‘Chicharito’ Hernández cuentan los días para recibir a su primer bebé, un acontecimiento del cual han compartido todos los detalles a través de sus redes sociales. Precisamente, a lo largo de estos meses, la australiana no ha dejado de publicar fotografías en las que presume su pancita de embarazada, aunque uno de sus recientes posados ha sido objeto de algunas críticas. Tras esta situación, ella no ha dudado en alzar la voz para defenderse de quienes la han señalado, específicamente algunos espacios en donde se ha retomado esta postal que de inmediato se viralizó.

La imagen de la que se habla es una en donde aparece posando de perfil y sin ropa, mostrando su avanzado embarazo. Al pie de esta foto, expresa lo mucho que ansían ella y el Chicharito tenerlo por fin en sus brazos. Y tras conocer las opiniones que comenzaron a circular, no dudó en publicar una serie de historias en Instagram para dar a conocer su postura. “Solo quiero hablar de algo que me tiene muy molesta, publiqué una foto mostrando mi pancita… y un canal mexicano, por supuesto, reposteó la foto criticándome…”, dijo en los primeros segundos de esta publicación.

Pero eso no fue lo que molestó a Sarah, pues en su historia cuenta que una imagen similar, pero de otra famosa, fue dada a conocer a través de ese canal, recibiendo otro tipo de opiniones. “Horas más tarde publicaron a una chica haciendo una selfie desnuda, diciendo que ella ‘eleva la temperatura’. Así que no estoy realmente segura del por qué no puedo mostrar mi pancita de embarazada, pero ella sí puede mostrar su cuerpo desnudo y considerar que ‘sube la temperatura’, no entiendo este mundo”, comentó a sus fans.

Y para no dejar lugar a dudas, Sarah mostró las capturas de estas publicaciones, primero en la que aparece ella y la segunda, una de otra famosa, que de acuerdo con su opinión no recibió las mismas críticas que la suya. “No es la primera vez que algo como esto ocurre… me enoja tanto, es difícil estar embarazada tratando de aceptar tu cuerpo y la forma en que te encuentras, especialmente hacia el final, y tienes como el tamaño de un bote…”, comentó entre risas, tomando todo finalmente con calma.

Lo cierto es que nada impide a Sarah Kohan disfrutar de este instante junto a su esposo, el Chicharito, a quien felicitó el pasado 1 de junio por la celebración de su cumpleaños, no sin recordar que próximamente debutará en la paternidad. “No puedo esperar a que te conviertas en papá cualquier día… nuestro hijo es afortunado de ser amado por ti y tenerte como padre…”, escribió de lo más emocionada en su cuenta de Instagram, espacio en el que además ha recibido el apoyo de todos sus fanáticos.