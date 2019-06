A punto de cumplir 30 años, Michelle Salas confiesa que tiene sentimientos encontrados

Al ser una de las personalidades más famosas en redes sociales, Michelle Salas acostumbra interactuar con sus seguidores, compartiendo con ellos no sólo tips de moda y belleza, sino algunos aspectos cotidianos de su día a día. En esta ocasión la joven tomó su cuenta de Instagram para desahogarse, pues debido a la relativa cercanía de su cumpleaños número 30, confesó que tiene un mar de emociones encontradas.

A través de una serie de videos en sus Instagram Stories, Michelle compartió algunas reflexiones ante su próximo cumpleaños, en las que destacó su sentir ante la fugacidad del tiempo. “Quería compartir esto con ustedes porque casi siempre dos semanas antes de mi cumpleaños me entra como una crisis, no crisis para mal, pero como que me pongo muy sentimental, me pongo como muy sensible como que todo me afecta el triple”, confesó la joven, luego de aseverar que el hecho de “hacerse más vieja”, no es algo que le quite el sueño. “Lo que a mí me importa es dónde está el año, a dónde se fue”, se cuestionó.

“Estas dos últimas semanas he estado como enojada, como angustiada, como estresada, como con sentimientos encontrados en general, como que se está yendo el tiempo, como que la vida es corta”, comentó Michelle en su video, en el que se le ve guapísima sin una gota de maquillaje, pues estaba por irse al gimnasio. “Todos estamos tan acostumbrados a la rutina que muchas veces nos olvidamos de que existe el tiempo”, reflexionó la joven.

“Ayer en mi casa, sentada pensando en eso, como que me di cuenta de que sí, quiero obviamente enfocar mi día”, agregó la joven influencer en referencia a sus actividades como el trabajo y otros compromisos. No obstante, también señaló que en ocasiones, por enfocarse en esta faceta de su vida, ha dejado de lado algunas cosas que disfruta. “En lo personal a veces me olvido como de ciertas cositas que me gustan y llenan como lo es escribir, antes escribía muchísimo y ahora no he encontrado el momento y por eso me frustro porque digo, ‘ya se me fue el día…’”, confesó Michelle.

“Y bueno, supuestamente, eso es lo que dicen, cada año se pone más heavy, vamos a tener que encontrar una solución”, agregó Salas en su clip, antes de despedirse de sus seguidores: “Me desahogué, ¡gracias por escucharme!”, comentó tras su extensa y profunda reflexión. El próximo 13 de junio Michelle cumplirá ya tres décadas de vida, y aunque no ha revelado cómo planea festejar, lo más seguro es que lo haga en compañía de su familia: su madre Stephanie Salas y su hermana Camila Valero.

