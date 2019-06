Paulina Peña comparte cuáles son sus sueños por cumplir

Poco después de terminar la universidad, Paulina Peña ya piensa en el futuro y tiene muy claros sus objetivos. La joven, quién de un tiempo acá se ha vuelto muy abierta en redes sociales, quiso compartir con sus miles de seguidores algunos de los sueños que tiene por cumplir, los cuales no sólo abarcan el terreno profesional, sino también personal. La hija mayor del ex Presidente Enrique Peña Nieto, hizo una lista en la que enumeró estas metas, al tiempo que invitó a quienes la siguen a hacer lo mismo.

“Necesitamos seguir teniendo motivos e inspirarnos los unos a los otros”, escribió Paulina en sus Instagram Stories luego de invitar a sus seguidores a compartir sus sueños. La joven puso el ejemplo y se abrió para compartir los suyos. El primero que enumeró en su lista fue estudiar fotografía, lo cual no es de extrañar, pues en ocasiones anteriores ha reconocido que le encanta esta actividad. “Uno de mis objetivos este año es tomar muchos cursos. No he tomado ninguno porque no he tenido tiempo, pero una vez graduada es lo primero que quiero hacer”, aseguró a principios de año. Y tal parecer que el tiempo ha llegado, pues la joven recientemente terminó sus estudios de licenciatura en Dirección Internacional de Hoteles, en la Universidad Anáhuac.

Y también relacionado con su preparación, Paulina reveló que otro de sus sueños es “hablar un tercer idioma a la perfección”, aunque no precisó cuál le gustaría que fuera. La joven de 23 años confesó además que le gustaría correr algún maratón. Esta actividad no es del todo ajena para ella, pues hace casi tres años corrió junto a su padre la famosa carrera Molino del Rey, la cual abarca un recorrido de 10 kilómetros en el Bosque de Chapultepec.

Pau reveló que otra de las cosas que le gustaría hacer es “vivir sola por un tiempo”. Aunque siempre se ha mostrado muy unida a su familia, esta joven sabe que ser independiente es una gran forma de conocerse a sí mismo, y no implica dejar de querer a los suyos. Finalmente, Peña Pretelini señaló que su quinto sueño por cumplir es realizar un viaje para “conocer las auroras boreales”, sin embargo no detalló si ya tiene un plan concreto sobre en qué lugar presenciar este extraordinario fenómeno.

A principios del mes pasado, Paulina compartió con sus seguidores que estaba en la recta final de sus estudios, lo cual le había impedido estar tan pendiente de sus redes sociales. “Gracias a todos por sus mensajes, les juro que veo todo lo que me mandan, pero estas semanas están de locura con los finales y con graduarme”, confesó entonces. Además de sus estudios, la joven ha dedicado su tiempo a la fundación que lleva el nombre de su madre, Mónica Pretelini, la cual se enfoca en ayudar a grupos vulnerables en materia de salud.

