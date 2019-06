Las hijas de JLo y A-Rod y su especial encuentro con Ariana Grande

La relación de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez va viento en popa, y no sólo eso, pues estos famosos han logrado que sus hijos convivan como si fueran hermanos. El fin de semana la cantante y el ex beisbolista se convirtieron en cómplices de sus hijas durante un concierto que ofreció Ariana Grande en American Airlines Arena, en Miami, Florida. JLo llevó a su hija Emme, mientras que A-Rod llegó junto a Natasha y Ella. La pareja y sus hijas, fruto de matrimonios pasados, disfrutaron como nunca del show desde sus lugares, donde incluso bailaron al ritmo de Break Free, y el ex integrante de los Yankees de Nueva York dio cuenta de ello en sus redes sociales. Tras la inolvidable presentación vino el momento más especial para las niñas, pues tuvieron la oportunidad de conocer a la intérprete de Thank U Next en el backstage! Emocionadas, las tres jovencitas saludaron a Ariana tras bambalinas y las joven estrella pop fue de lo más amable al saludarlas, ¡quién no quisiera ser hijo de una celebridad como JLo o A-Rod! Haz click en el video para revivir el momento del inolvidable encuentro.

