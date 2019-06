Ferdinando Valencia comparte cómo hizo la primera sesión de fotos de sus mellizos

La llegada al mundo de los mellizos de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman ha sido todo un acontecimiento desde el día uno, sin embargo, hasta hace poco, lo único que habíamos podido ver de los famosos bebés eran algunas pistas como sus piecitos y manitas. Fue así hasta hace unos días, cuando la pareja hizo la tan esperada presentación de Dante y Tadeo en exclusiva para ¡HOLA! y ahora, con un conmovedor video, pudimos conocer no solo los rostros de los mellizos, sino detalles de su nacimiento, la divertida y cariñosa relación que tienen sus padres y el maravilloso proceso que se realizó para lograr las fotografías que presentamos en nuestra última edición.

El video, publicado en el canal de YouTube de Ferdinando y Brenda, comienza con un conmovedor discurso del actor. “Todo inició de esta manera, como un simple sueño, un simple sueño que hasta ese entonces no tenía nombre”, se puede escuchar decir a Ferdinando como voz de fondo, mientras en el video corren imágenes de los primeros ultrasonidos de los mellizos. “Se dice fácil ¿verdad? pero no es así. Hay veces que ser padres cuesta tanto que parece imposible. Pero finalmente Dios no se equivoca, y en un momento, ya no importaba tanto si nosotros seguíamos tomados de la mano, lo importante era, que nunca soltamos la de ellos”, continúa tiernamente acompañado de pequeños clips de Brenda embarazada y emotivos momentos juntos.

“Los vimos crecer poco a poco en ese pequeño mundo los vimos crecer de la misma forma en la que crecían nuestras esperanzas. Desde muy temprano y aun en el vientre de su madre supimos quién era quien. Sabíamos constantemente cuánto pesaban y medían. Quisimos bautizarlos sin saber que era Dios quien nos decía cuáles debían ser sus nombres….mas tarde lo descubriríamos”, relata dejando una interrogativa que más adelante explicaría, revelando un momento muy personal de la nueva familia.

“Llegó ese día, Nuestras vidas finalmente se unieron para siempre”, continúa mostrando momentos del nacimiento de los mellizos. “Desde un inicio supimos que las cosas no iban a ser fáciles, Tadeo permaneció junto a su madre haciendo honor a su nombre, mientras que pasaron muchos días antes de que pudiéramos conocer a Dante”, relata.

En el video, Ferdinando explica que Tadeo, cuyo nombre significa hombre fuerte que alaba a Dios, pudo estar desde un inicio en la habitación de su madre, mientras que Dante, que significa “el que todo resiste, el que es fuerte”, tuvo que pasar algunos días bajo supervisión médica, con cuidados especiales. Por lo que la pareja no pudo tenerlo en brazos durante las primeras semanas.

Finalmente, fuera del hospital y con ambos bebés en perfecto estado de salud, llegó el momento de presentarlos al mundo con una tierna sesión de fotos que, por lo que deja ver el actor, fue mucho más complicada de lo que podría parecer. En el video, el orgulloso papá compartió los retos que vivieron para obtener las fotografías perfectas. Todas las horas y paciencia que dedicaron para acomodar a los bebés, evitar que rompieran en llanto por el movimiento, las luces y el ruido, y a demás, lograr las poses exactas para que los cuatro lucieran radiantes a cuadro. Sin embrago, parece ser que todo el esfuerzo y tiempo invertido rindió frutos, pues al final las imágenes que la pareja comparte logran robarte el aliento.

“Talento y paciencia para que los bebés salgan bien , es todo un arte”, dice Fernando, al terminar la sesión que al parecer fue agotadora. Finalmente, el actor dedica el mensaje más conmovedor de todo el video y para el cierre, a corazón abierto, expresa todo el amor que tanto él como Brenda tienen por los mellizos que han llegado a revolucionar su realidad. “Hoy sabemos que uno de ustedes será moreno y el otro será más blanco. Que uno de ustedes tendrá el cabello lacio y el otro será tal vez rizado. Creemos que uno tendrá los ojos claros y el otro probablemente oscuros. Pero nada de eso importará. Porque lo que sabemos realmente es que los amamos y estaremos aquí siempre para ustedes.”