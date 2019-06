Paola Rojas confiesa cuál es su reacción cuando se encuentra con periodistas de la competencia

Durante años, la rivalidad entre Televisa y otras televisoras, principalmente TV Azteca, fue una de constante competencia y diferencias, pero en los últimos años con las nuevas formas de trabajo y apertura, las cosas han cambiado radicalmente. Apenas hace unos días veíamos a Emilio Azcárraga posando gustoso con Luis García y Christian Martinolli en un encuentro en Madrid; y ahora ha sido Paola Rojas quien ha explicado que ella, de hecho, tiene un enorme cariño por periodistas de la empresa competencia.

Fue durante un segmento del programa Neta Divinas que Paola compartió su opinión sobre este tema. “Somos colegas y somos amigos. No sé si todavía hay gente que se imagina que somos los de Televisa contra TV Azteca, por decirlo clarito, no vamos a andar con ambigüedades”, comenzó con la franqueza que la caracteriza al tocar este punto.

“Te voy a decir una cosa, si yo me encuentro a Javier Alatorre, le doy un abrazo. Me parece encantador”, si de el titular del noticiario nocturno tenía buenas palabras, para el responsable del programa de su competencia directa no hizo sino deshacerse en halagos. “A Jorge Zarza, no te puedo explicar el cariño le tengo”, comenzó, “Nunca se me va a olvidar, por ejemplo, que encontré a Jorge Zarza en el desierto de Atacama en Chile, cuando rescataron a los mineros. Y yo que no llevaba, por una serie de complicaciones de logística (me dio) hasta cepillo de dientes”. En el fondo se escuchaba a sus compañeras decir: “¡Es un tipazo!”. Paola muy segura contestaba: “Además somos colegas y somos amigos”.

“Por mencionar a dos periodistas que están en otra televisora. Ya ni te digo de los amigazos que tengo en Grupo Imagen”, seguramente haciendo referencia a su gran amiga Yuriria Sierra. “Hemos compartido la carrera juntos, nada más que en diferentes ventanas”.

Desde que se integró al programa Netas Divinas, Paola ha aprovechado para mostrar al público una faceta muy cálida y cercana de su personalidad. Honesta y abierta, Paola ha abierto su corazón en estas dinámicas en las que incluso han participado sus mellizos, recientemente, durante un segmento del Día de la Madre. Entregada a su trabajo, tanto en televisión, como en radio, Paola no olvida su labor humanitaria, dividiendo el tiempo con su labor como mamá de dos. Recientemente, Paola tuvo que ausentarse un solo día de su noticiero para realizarse un procedimiento médico e inmediatamente se reincorporó a trabajar.

