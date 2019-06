Geraldine Bazán y su conmovedor mensaje al estar lejos de sus hijas

El éxito personal y profesional nunca deben ir peleados, sin embargo, es una realidad que en ocasiones se deben hacer algunos sacrificios para poder tener un balance entre ambas. Este, es el caso de muchas famosas que al tener agendas ocupadas o proyectos demandantes, en ocasiones deben alejarse un tiempo de sus seres queridos, especialmente de sus hijos para poder cumplir con sus compromisos. En esta ocasión, Geraldine Bazán abrió su corazón en redes sociales y con un conmovedor mensaje, expresó lo difícil que es para ella estar lejos de sus hijas, y cuál es su motivación para hacerlo.

Junto a una fotografía donde se puede ver a Geraldine, fundida con su hija en un dulce abrazo, mientras un dejo de tristeza aparece en el rostro de ambas, la actriz compartió un honesto mensaje en el que expresó su sentir al estar feliz por sus nuevos proyectos, pero inmensamente nostálgica por encontrarse lejos de sus dos princesas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

“Me tocó trabajar fuera de mi país, por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, ¡muy feliz!”, haciendo referencia a la película en la que participará. “Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días, aunque no son muchos, siempre es duro”, escribió mostrando su nostalgia por encontrarse lejos de sus hijas.

“Pero ¡vale la pena! Ellas reconocen y saben que mami está trabajando en lo que ama y apasiona por y para ellas. Y yo, ¡no puedo amarlas y extrañarlas más!”, concluyó demostrando que, aún en un dejo de nostalgia, se encuentra motivada y feliz por comenzar proyectos que impulsen su carrera y que la hagan ser una mamá realizada, no sólo en el ámbito personal, sino en el profesional.

Sin embargo, las pequeñas se quedan en buenas manos, ya que su famoso padre, Gabriel Soto, estará con ellas todo el tiempo que mami esté fuera trabajando. Hace solo unos días, el actor comentó durante una entrevista con los medios de comunicación dada a conocer por el programa televisivo Intrusos, que estaba feliz de tenerlas en casa. “Van a estar conmigo unos días importantes, van a estar un largo tiempo conmigo porque Geraldine se fue a hacer una película… Evidentemente hay que trabajar y cuando no tengo con quien dejarlas me tienen que acompañar…”, declaró.