Aislinn Derbez a corazón abierto en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en nuestra ventana al mundo; donde compartimos nuestros hobbies, gustos, aventuras, viajes y momentos especiales junto a nuestros seres queridos. Y al igual que nosotros, los famosos han adoptado estos medios para darnos a conocer un poquito de sus día a día, sin embargo en esta ocasión Aislinn Derbez, una de las actrices más populares en Instagram, se ha sincerado sobre lo que pocos ven detrás de este mundo virtual y a corazón abierto ha compartido con su público un profundo mensaje.

“Qué fácil nos dejamos apantallar por fotos cómo esta... Pensando que la vida de los demás es perfecta y que la nuestra no”, comienza su pie de foto junto a una imagen en la que comparte un bello momento al lado de su hija Kailani y su esposo, Mauricio Ochmann. “Me parece importante de vez en cuando hablar de lo real y no sólo quedarme en la utopía (por no decir falsedad ) de estas redes sociales”, continúa.

“Qué fácil es perderse y qué difícil es cuidarse a uno mismo. Mis últimos meses han sido rudos, de trabajo en exceso, de mudanzas, de exigirme a hacer y resolver más de lo que puedo, de pésimo humor, desequilibrio, cero tolerancia, sin poder estar presente, culpabilidad por todo lo anterior”, confiesa mostrándose transparente ante sus 7 millones de seguidores.

“No es la primera vez que me pasa y desde que soy mamá me pasa mucho más seguido que antes. Me he dado cuenta que la disciplina que requiere amarse, cuidarse a uno mismo y estar en tu centro es muy grande y que lo más fácil es perderse. ¿Por qué? No se. Pero así funciona este mundo y requiere de ser muy guerrero para salir bien librado de aquí. Yo creía que entre más grande (de edad) y más resuelta estuviera mi vida todo sería más fácil, y es todo lo contrario”, comparte hablando un poco sobre toda la evolución que ha tenido en su vida los últimos años.

“Así que una vez más vuelvo a regresar a mí misma, a darme mis espacios, a ser más agradecida con lo que sí tengo, a ir a mis terapias, a ser disciplinada con lo que me hace sentir bien (que cómo cuesta con hijos), y a darles calidad de tiempo y estar más presente con los que más amo (que es lo único que realmente vale la pena después de todo). Cuántos no trabajamos y nos exigimos en exceso para que “algún día” podamos relajarnos y disfrutar los frutos de ese esfuerzo. Pero “ese día” jamás llega... ¿Por qué no mejor pensar que “ese día” ya es hoy?”, concluye el conmovedor mensaje en el que la actriz abre de par en par las puertas de su vida, invitando a sus seguidores a una profunda reflexión sobre las redes sociales, la realidad que se muestra en ellas y lo difícil que es en ocasiones lograr encontrar un balance con las exigencias que implica el día a día.

Aislinn se distingue por ser una de las famosas más abiertas y honestas en cuanto a temas relevantes en redes sociales, y mostrándose siempre transparente en cuanto a la maternidad, el amor propio y la familia, ha intentado aportar en todo momento mensajes de reflexión a sus seguidores, que siempre agradecen que la actriz comparta con ellos, dejando comentarios de agradecimiento y aplaudiendo siempre la valentía y autenticidad de la joven madre.