El cariñoso mensaje de Tania Ruiz a Paulina Peña Pretelini

Después meses de mucha discreción, hace poco se confirmó la relación de Enrique Peña Nieto con Tania Ruiz Eichelmann. El ex Presidente de México y la modelo asistieron como pareja a la boda, -tanto civil como religiosa- de Mar Collado y Gonzalo Zabala, tal como lo atestiguó ¡HOLA! en sus páginas. Y fue en una de estas celebraciones que quedó de manifiesto la buena relación que mantienen los hijos del ex mandatario con la novia de su padre, lo cual ahora se venido a reforzar con un comentario de la guapa potosina en las redes sociales de Paulina Peña Pretelini.

Luego de terminar sus clases en la universidad, la primogénita de Peña Nieto viajó a Estados Unidos con su novio, Fernando Tena, desde donde han compartido algunas postales que muestran lo bien que la están pasando juntos. Y fue en una de esas fotos que Tania Ruiz no dudó en hacer un halago a la hija de su pareja. “¡Hermosa mi Pau!”, escribió la modelo en los comentarios del post de Paulina en Instagram, colocando además emojis con ojos de corazón. Este breve pero sincero mensaje, ha dejado ver ver la confianza y cercanía que hay entre ambas.

La foto en cuestión muestra a Pau posando ante la cámara, usando un suéter blanco y con la melena suelta. El autor de dicha instantánea fue propio el novio de la joven, quien no pudo evitar hacer un romántico comentario: “Qué cosa más guapa”. Apenas hace un par de días la pareja visitó los Warner Bros Studios, en Santa Mónica, California, donde visitaron el set de la serie Friends, de la que Peña Pretelini es una fan declarada.

Por su parte, Tania compartió con sus seguidores en redes sociales que se encontraba de visita en su natal San Luis Potosí, luego de siete meses de no ir. Hace casi dos semanas, la modelo se dejó ver públicamente junto a Peña Nieto en la boda de la hija de Juan Collado, en la que ¡HOLA! estuvo presente. A dicho evento asistieron además Paulina, Alejandro y Nicole, hijos del político mexicano, quienes incluso posaron junto a la novia de su padre, dejando ver la buena relación que existe entre ellos. Y no sólo eso, pues entre los asistentes a dicho evento también estuvieron algunos familiares de la modelo, quienes también se dejaron ver con el ex Presidente.

Tras esta inolvidable celebración, Tania quiso compartir en su Instagram una romántica foto, además de un mensaje que despejó cualquier pizca de dudas que pudieran quedar respecto a su noviazgo con Enrique. "A mí la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi, ¡fue la que despertaste en mí!", escribió la modelo en sus Stories junto a la instantánea en la que se ve junto al ex mandatario intercambiando sonrisas en una amena charla de cómplices. Así, todo apunta a que todo marcha viento en popa en la relación de la modelo y el ex Presidente, pues tal parece que han decidido dejar se esconder su amor y compartirlo con todos.

