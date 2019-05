Ashton Kutcher ha testificado en el juicio del supuesto asesino de su exnovia

El actor Ashton Kutcher ha sido llamado a testificar este miércoles en el juicio en contra del supuesto asesino serial Michael Gargiulo. A pesar de que se tenían sospechas sobre la posibilidad de que Ashton fuera involucrado en el caso, éstas han sido disipadas con su llamado por parte de la Corte. Pero, ¿por qué el protagonista de That 70’s Show debe dar su testimonio? Porque entre las víctimas de este sujeto se encuentra Ashley Ellerin, quien tuviera una amistad con Kutcher al momento de su muerte.

VER GALERÍA

La noche del 21 de febrero del 2001, la joven de 22 años tenía planeado asistir a una after party de los Grammy con Ashton, pero la chica simplemente no se presentó. Tiempo después sería encontrada sin vida en su hogar y según ha descrito la fiscalía, el sospechoso entró a su casa para apuñalarla 47 veces mientras ella se estaba arreglando para salir con el actor. “Creemos que ella acababa de salir de la regadera y se estaba alistado para salir con el señor Kutcher cuando fue atacada por atrás”, dijo el fiscal de distrito de Los Angeles County, Dan Akemon, durante los primeros alegatos del juicio.

El nombre de Ashton es solo uno dentro de los 100 testigos que han sido llamados a declarar en el juicio en contra de Gargiulo que de momento es perseguido por dos asesinatos, aunque ha sido descrito por la fiscalía como un “asesino serial” que tenía como modus operandi el atacar a sus víctimas -todas mujeres jóvenes que vivían cerca de su casa-, apuñalándolas cuando estaban desprevenidas.

VER GALERÍA

Ashton testificó que la noche del asesinato llegó a casa de Ellerin y que aunque las luces estaban prendidas, nadie respondió a la puerta: “Toqué en la puerta sin respuesta. Volví a tocar sin respuesta. Me asomé por la ventana de la puerta y no vi nada. Intenté abrir la puerta y estaba cerrada”. Sobre por qué se asomó a la ventana dijo: “Pensé que era raro que las luces estuvieran prendidas. Parecía que había un desastre, pero no pensé nada al respecto porque ella se acababa de mudar”. De las comentadas manchas en el suelo, testificó: “Después vi lo que pensé era vino tinto en la alfombra. No me alarmé porque estuve en la fiesta de bienvenida en su casa y fue un poco como una fiesta universitaria”, sin pensar nada malo, simplemente se fue: “Asumí que la había regado, yo llegué tarde… así que ella estaba enojada”.

VER GALERÍA

Al otro día, cuando supo de la muerte y fue cuestionado por la policía, le preocupó que pudieran pensar que era sospechoso: “Mis huellas estaban en la puerta y me estaba preocupando, le dije (al oficial): ‘Déjeme saber qué pasa’”. Al hablar sobre su relación con la joven, Ashton explicó que la conoció en una fiesta de cumpleaños en diciembre del 2000, pero como en aquel entonces él tenía pareja, se la presentó a un amigo. Se volvieron a ver hasta febrero, cuando él ya estaba soltero, por lo que pactaron ir a la fiesta la noche de los Grammy, lo que no sucedió por el terrible crimen.

Ashley vivía solo a una cuadra del sospechoso de su asesinato y lo conoció un día que él se acercó a preguntarle si necesitaba ayuda cambiando una llanta. Los amigos de Ellerin denunciarían a la policía que desde ese momento, Gargiulo se aparecía en casa de la chica sin ser invitado y también reportaron que lo descubrieron observando a la chica por horas desde su automóvil.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Ashton Kutcher podría testificar en el juicio por el asesinato de su exnovia

Ashton Kutcher publica su número de teléfono en twitter ¡y los fans se vuelven locos!

La noche del terrible asesinato, Ashton habló con la chica alrededor de las 8:24 pm para confirmar sus planes. Cuando intentó comunicarse con ella nuevamente dos horas después, la joven ya no respondió el teléfono. Preocupado, 10:45, Ashton pasó por ella a su casa pero nadie respondió a la puerta. Según la fiscalía, Kutcher se asomó por la ventana y alcanzó a ver unas manchas de lo que él creía que era vino en el piso, al parecer, en realidad eran marcas de sangre. La mañana siguiente, la compañera de cuarto de la chica encontró el cuerpo.

El fiscal ha solicitado la presencia de Ashton en el juicio para determinar la cronología del caso. A pesar de que el acusado se declaró no culpable de los dos asesinatos que se le imputan y un intento de asesinato más -aunque se sabe que hay una cuarta víctima-, el fiscal está pidiendo la pena de muerte.

VER GALERÍA