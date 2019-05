La simpática razón por la que José Eduardo no pide consejos de amor a Eugenio Derbez

Hace poco más de una semana, José Eduardo Derbez celebró los primeros cinco años de relación con su novia Bárbara Escalante. Las cosas parecen ir bien viento en popa entre los dos, pues incluso la joven ya convive con la familia de su novio, y tiene muy buena relación con sus integrantes, incluido Eugenio Derbez. Pese a que la convivencia es muy cercana, el actor de 27 años confesó que prefiere no pedirle consejos a su famoso padre en cuanto a asuntos del corazón, y entre risas, habló de los motivos.

Con buen sentido del humor, José Eduardo, descartó recurrir a él para consultarlo en temas de amor. “Consejos no, ya hubiera cortado, ya iría por la séptima”, dijo entre risas el joven actor a modo de broma, ante las cámaras del programa Intrusos. “Ellos se lleva muy bien (Eugenio y Bárbara), la verdad tenemos muy buena relación entre todos, bueno pues ya cumplí cinco años con mi novia y estoy muy contento", confesó el intérprete, quien ahora se encuentra incursionando en un género en el que su padre ha sido todo un referente: la comedia, pues es parte del elenco de La Parodia.

José Eduardo contó además algunos detalles de su reciente viaje familia a Disneyland. “Pues me fui a visitar un rato a mi papá, me llevé a mi novia y estuvimos allá unos cinco o seis días, y muy padre, muy divertido”, dijo el actor antes de señalar que aunque en esta ocasión no pudieron estar sus hermanos Vadhir y Aislinn, fue una grata experiencia. “Muy divertido, muy padre, ya luego subiremos más fotos del viajecito”, anticipó.

Ya sea con consejos o sin ellos, José Eduardo ha logrado establecer una sólida relación junto a Bárbara, con quien el pasado 9 de mayo celebró su aniversario. “No puedo creer que hoy se cumplen 5 años de estar a tu lado… Los mejores 5 años. Siento que fue apenas ayer cuando te vi en ese teatro en Sonora, ¡te amo!”, escribió el joven en Instagram haciendo un guiño al pasado, justo en el momento en que cayó rendido ante la mujer que ahora lo acompaña en todo momento.

“¡Te amo! Para mí también han sido los mejores 5 años... ¡gracias por todo!”, comentó Bárbara en la publicación de su novio. “Gracias por hacerme tan feliz, te elegiría todas las veces necesarias… Te amo para siempre”, escribió en su propia cuenta etiquetando a José Eduardo. Y así como fue con su novio y su familia a Disney, esta joven ha tomado parte en muchas más celebraciones con los Derbez, dejando ver la buena relación que mantiene con ellos y lo sólido que es su noviazgo.

