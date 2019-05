Tania Ruiz a Enrique Peña Nieto: 'La sonrisa que me conquistó fue la que despertaste en mí'

Hace poco más de una semana, Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelmann asistieron como pareja a la boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala, evento en el que ¡HOLA! estuvo presente y dio testimonio de la celebración en sus páginas. Ahora, días después de que la modelo y el ex Presidente mexicano se dejaran ver juntos y posaran incluso con los hijos de él, la potosina ha querido mandar un romántico mensaje, siendo la primera vez que se refiere públicamente en sus redes sociales a su relación con el ex mandatario.

VER GALERÍA

Fue a través de su cuenta de Instagram que la modelo abrió su corazón para hablar de cómo fue que Peña Nieto consiguó cautivar su corazón. "A mí la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi, ¡fue la que despertaste en mí!", escribió Tania en sus Stories, al compartir además una foto del día de la boda de la hija de Juan Collado, en la que ambos acudieron como invitados. En dicha instantánea se ve a la rubia sentada a la mesa, guapísima en un vestido verde, mientras el político se encuentra de pie, un poco inclinado para verla fijamente, en lo que parece ser una charla de cómplices, pues las sonrisas de ambos los delatan.

VER GALERÍA

Se trata de la primera vez que Ruiz Eichelmann publica una foto junto al ex Presidente, pues si bien antes ya había compartido mensajes velados que dejaban ver la felicidad que la embargaba, no había sido tan contundente y directa al hablar de quién era el responsble de su sentir. Y es que en un principio esta guapa mujer había preferido ser discreta en cuanto a su relación con Peña Nieto, pero tal parece que ahora ha decidido gritar al mundo su amor. Esta guapa mujer, ha logrado entablar una gran cercanía con sus seguidores en redes sociales, a quienes suele compartir tanto tips de moda y belleza, como reflexiones sobre la vida y el amor.

VER GALERÍA

La boda a la que asistieron el pasado 18 de mayo en el Estado de México, mostró a Peña Nieto y a Tania felices como pareja en medio de los cientos de invitados que se dieron cita. Tal como ¡HOLA! lo comparte en las páginas de su edición vigente, Paulina, Alejandro y Nicole, hijos del ex mandatario, estuvieron presentes en la ceremonia, e incluso posaron junto a la novia de su padre, dejando ver la buena relación que existe entre ellos. Y no sólo eso, pues entre los asistentes a dicho evento también estuvieron algunos familiares de la modelo, quienes también se dejaron ver con el ex Presidente.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue el pasado mes de marzo cuando Enrique y Tania aparecieron juntos en público por primera vez. El escenario fue también una boda, justamente la unión civil de la hija de Juan Collado, amigo cercano del ex Presidente. ¡HOLA! también pudo dar testimonio de este momento ocurrido en Acapulco, el cual arrojó una de las imágenes más esperadas, pues desde un mes antes, los rumores sobre una nuevo romance en vida del político mexicano habían dado mucho de qué hablar. Pero ahora, ha sido la modelo, quien enamorada, ha querido hacer partícipes a sus seguidores de su felicidad, despejando cualquier pizca de dudad que pudieran existir sobre su feliz relación.

VER GALERÍA