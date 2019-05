Con un honesto mensaje, Sarah Kohan despide sus últimos días de embarazo

Es cuestión de días para que Sarah Kohan y el Chicharito Hernández reciban con alegría a su tan esperado bebé y en la recta final del embarazo, la modelo se ha expresado a corazón abierto, hablando una vez más sobre cómo vivió estos 9 meses. Las alegrías, las dificultades, los miedos y cada experiencia que tuvo durante este tiempo quedaron plasmados en la cuenta de Instagram de Sarah, donde acompañado de una bella fotografía, compartió con sus seguidores cómo se siente en esta recta final que cada día se vuelve más emocionante.

“Estoy casi al final de este embarazo y tengo sentimientos encontrados al respecto”, se puede leer al inicio del mensaje. “Para ser honesta me han encantado algunas cosas y he odiado otras. Realmente no sabía lo difícil y mentalmente agotador que puede ser tener una vida dentro de ti: desde los primeros tres meses en los que estás constantemente ansioso por que le suceda algo al bebé, a las náuseas, vómitos y ausencia de hambre que experimenté en mis 7 meses de embarazo”, continúa la joven siendo totalmente abierta sobre casa experiencia, tanto positiva como negativa que vivió.

“Los cambios físicos son difíciles, especialmente porque soy una persona a la que le encantaba hacer ejercicio a diario y sentirse fuerte (muchas mujeres continúan haciendo ejercicio durante el embarazo, pero no fue posible para mí debido a que estuve enferma y luego desarrollé problemas pélvicos debido al peso del bebé). No me quejo del todo, ya que estoy muy agradecida de estar embarazada y tener a mi hijo, pero Dios mío, tengo un nuevo respeto por las mujeres y solo trato de mantenerlo real para todos, ya que la mayoría de las veces Instagram es solo un par de momentos destacados del día, pero no de toda la realidad. No puedo esperar a conocer a nuestro pequeño y ver esa pequeña cara y cuerpo que creció dentro de mí durante 9 meses. Todo vale la pena y lo haría 1000000 veces más”, concluye el tierno y revelador mensaje.

Kohan ha sido totalmente transparente con sus seguidores desde el día uno de su embarazo, y como mamá primeriza, ha sido honesta sobre las dificultades y alegrías que ha tenido a lo largo de estos 9 meses, actitud que al parecer contagió a su esposo, Chicharito Hernández, quien realizó una publicación el día de ayer donde expresa el cambio que ha tenido en sus redes sociales y en el manejo de su vida privada. “La gente dice que he cambiado y es cierto. Por primera vez comparto toda mi vida en lugar de solo mi profesión en redes sociales. Me he aceptado completamente y estoy pleno en mi vida. Gracias por estar aquí en el proceso”, escribió dejándose ver más abierto y honesto que nunca.