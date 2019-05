El conmovedor mensaje de Enrique Peña Nieto a su hija Paulina

A su corta edad, Paulina Peña ha demostrado ser una joven decidida, capaz, incanzable y muy ambiciosa en el ámbito personal y profesional; por lo mismo no es extraño que su padre, el ex mandatario Enrique Peña Nieto, se encuentre sumamente orgulloso de su hija mayor, que con los años ha demostrado ser un ejemplo de trabajo duro y dedicación, alcanzando siempre cualquier meta que se propone. En este caso, la guapa jovencita cerró exitosamente un capítulo muy importante en su vida, y su amoroso padre no dudó en celebrarlo con un conmovedor detalle.

“¡Felicidades! Un logro más en tu vida de los muchos que tendrás. Que la vida te ofrezca muchas alegrías y felicidad. Tu papá que siempre te ama”, se puede leer en una tarjeta escrita a mano que Pau presumió en su historia de redes sociales. El amoroso mensaje está acompañada de un exquisito arreglo de flores, que el ex mandatario envió a su hija como un reconocimiento a su reciente graduación.

El día de ayer, Pau compartió una fotografía en su perfil de Instagram celebrando con una enorme sonrisa de satisfacción el fin de su carrera. “Por todo lo que viene”, escribió la joven que ha terminado la Carrera de Dirección Internacional de Hoteles. Guapísima, con toga y birrete, la recién egresada compartió con sus seguidores uno de los días más especiales de su vida, y por medio de distintas historias en su perfil, mostró cómo celebró la inolvidable ocasión entre amigos y familiares durante un evento que realizó para recaudar dinero para su fundación.

Pau siempre ha demostrado ser una apasionada del turismo, y nunca desaprovecha la oportunidad de compartir los rincones más bellos de México y del mundo en cada uno de los viajes que realiza y publica orgullosa en redes sociales. Por lo mismo, no sería extraño que la joven comience muy pronto sus propios proyectos como profesionista, en los que seguramente la veremos viajando por el mundo o trabajando arduamente por enaltecer el turismo nacional, trabajo en el que seguramente utilizará como principal consejero al ex mandatario, que sin duda tiene uno que otro tip para su hija que apenas comienza el vuelo hacia lo que augura ser una exitosa carrera profesional.

Paulina se ha mostrado siempre como una de las hijas más cercanas al político, presumiendo en todo momento lo orgullosa que se encuentra de su padre, y la excelente relación que lleva con él. Especialmente en los últimos meses, ahora que la familia ha dejado los Pinos y se encuentra disfrutando de un nuevo estilo de vida un poco más distante del ojo público, la joven se ha abierto como nunca antes sobre su vida personal, y en redes sociales ha comentado en más de una ocasión sobre sus planes de vida, la relación con su actual pareja y sus hermanos, e incluso, sobre el estado físico y emocional de su padre, que ahora lejos de la silla presidencial disfruta plenamente de la vida familiar.

Seguramente podremos ver en los próximos meses cómo la futura Licenciada y su familia celebrarán en grande cuando sea su evento de titulación.