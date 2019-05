Así celebraron las Kardashians en Turcas y Caicos -según pudo ver ¡HOLA!

¿Te imaginas coincidir con las Kardashian en tus vacaciones? Esta situación la experimentó un colaborador de HOLA.com durante su estancia en las islas Turcas y Caicos, que hace unos días también visitaron las hermanas Khloé y Kourtney Kardashian, quienes disfrutando al lado de un grupo de amigas, entre las que vimos a Malika, Khadijah y Larsa Pippen. Resulta que, como en pocas ocasiones, las famosas estrellas de Keeping Up With The Kardashians protagonizaron una noche de chicas en un conocido club de este destino, donde coincidieron con el integrante de nuestro equipo, quien fue testigo de la velada que las empresarias disfrutaron al lado de sus amigas. Aunque intentaron pasar desapercibidas, las celebridades acapararon todas las miradas con sus glamurosos atuendos que utilizaron para grabaron algunas escenas de su reality show, imágenes que seguramente formarán parte de la próxima temporada de su programa de realidad.

MÁS NOTAS RELACIONADAS