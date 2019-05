¡De la lente de Eva Longoria! Guacamole y baile ante la mirada atónita de Iñárritu, así fueron las aventuras de Salma Hayek en Cannes

La edición de este año del Festival de Cine de Cannes ha estado plagada de talento y sabor latino. Para prueba de lo anterior está la innolvidable fiesta de hace un par de días, en la que Salma Hayek conquistó a todos con su simpatía y encanto natural. La actriz mexicana no dudó ni un minuto en pararse a bailar al ritmo de los tambores que amenizaban la velada, y cual sería la sorpresa de los presentes al ver que quien la acompañó en la pista fue ni más ni menos que el actor marroquí Gad Elmaleh, quien fuera paraje de Carlota Casiraghi. Ambos intérpretes acapararon todas las miradas, y no sólo eso, pues se volvieron en los protagonistas de los videos que Alejandro González Iñárritu y Eva Longoria tomaron durante la celebración. Y fue justamente la protagonista de Desperate Housewives quien compartió los divertidos clips en sus redes sociales, los cuales Salma no dudó en retomar más tarde. "Perdona que no he subido nada en mi Instagram, la culpa es de las fiestas", reconoció la mexicana en su Instagram. Haz click en el video para ver la inolvidable fiesta que vivieron estos famosos en Cannes.

Loading the player...