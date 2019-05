El pequeño accidente de Paulina Peña que la llevó al doctor

Desde que abrió sus redes sociales, Paulina Peña Pretelini se ha mostrado muy cercana con sus seguidores, pues constantemente comparte con ellos algunos momentos de su día a día, tips de belleza, así como algunos pensamientos y reflexiones. En esta ocasión la joven dio a conocer su visita al doctor, quien se especializa en la cirugía plástica. Algunos se precipitaron al pensar que podría tratarse de un procedimiento estético, sin embargo, la hija mayor de Enrique Peña Nieto lo descartó de tajo, explicando que más bien fue un accidente el causante de que acudiera al médico.

VER GALERÍA

Con gran sinceridad, Paulina contó a través de sus Instagram Stories los motivos que la llevaron al doctor, los cuales fueron totalmente distintos a lo que algunos de sus seguidores se aventuraron a pensar. “Quiero contarles que no me puse bótox, o sea, sí es mi cirujano plástico pero no vine por eso”, aclaró la joven en una serie de videos, antes de explicar a grandes rasgos el accidente que sufrió hace unos días. “El fin de semana tuve una boda y tuve un accidente y vine porque me abrí el codo, entonces vine a un chequeo para ver si no me tenían que coser y me acabó cosiendo mi doctor... Entonces es eso, no me vine a hacer nada”, explicó la joven, quien además compartió una foto en la que se le ve mostrando su herida ya suturada.

VER GALERÍA

Después de hacer una encuesta entre sus seguidores y advertirles sobre las imágenes, Pau decidió mostrarles cómo llegó al doctor con la herida abierta, lo que resultó un tanto impactante. Al parecer la situación preocupó un poco a los followers de esta joven, ya que después quiso explicarles más detalladamente lo que ocurrió, asegurando que pese a lo impresionante de las fotografías, no fue tan doloroso. “Oigan, mil gracias a todos por sus mensajes, la verdad es que está más dramática (la herida) de lo que es… Pero la verdad es que yo nunca sentí dolor”, confesó muy valiente en un nuevo video, explicando parte del procedimiento al que fue sometida por parte del médico. “Me tuvo que abrir otra vez y me tuvieron que limpiar por dentro y coser. No sentí nada, es que mi doctor es un crack. La verdad no duele, bueno, yo no siento nada”, aseguró la primogénita del ex mandatario.

VER GALERÍA

Ya entrando en pormenores sobre lo que le sucedió, Paulina explicó que ni siquiera se percató del momento en que resultó herida. “¿Cómo pasó? Estaba en la boda con un amigo y fuimos a la barra y supongo que yo me recargué y chance y ahí había un cristal o algo que me jaló todo el codo”, contó la joven en otro video, tomado al parecer ya en la comodidad de su casa. “La verdad es que no sabemos exactamente cómo pasó porque no nos dimos cuenta cuando volteé y ya estaba lleno de sangre, pero les juro que no está tan dramático como parece”, detalló la joven, reiterando su agradecimiento a sus seguidores, que se habían manifestado preocupados y le habían estado mandando su apoyo y cariño.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Hace algunas semanas Pau reveló la razón por la cual decidió dejar de mantener privados sus perfiles. “Estaba un poco nerviosa de abrir mis redes sociales porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente, pero al final me animé porque me encanta subir las fotos que tomo, lo que hago y compartirlo con ustedes”, dijo en un video que compartió en sus Instagram Stories. Y aunque en un principio tuvo dudas, la joven ha tenido un gran recibimiento, y prueba de ello es la amistosa interacción que tiene ahora con sus seguidores.

VER GALERÍA