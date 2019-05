¡Bienvenido Luka! Ya nació el bebé de Zuria Vega y Alberto Guerra

No hay emoción más grande para una pareja que la de convertirse en padres, y Zuria Vega y Alberto Guerra la están viviendo por segunda vez. La famosa pareja le dio la bienvenida por fin a su pequeño Luka y no puede estar más feliz. Los actores tomaron sus redes sociales para gritarle al mundo la buena nueva, con lo que ahora su adorable hija Lúa se convertirá en hermana mayor. Y claro, la sorpresa ha conmovido a todos sus seguidores, quienes no han parado de enviarles un sinfín de felicitaciones.

En la imagen que la pareja compartió se observa como Zuria carga en sus brazos al recién nacido, mientras Lúa contempla el rostro de su hermanito regalando una sonrisa espontánea. En la conmovedora escena en blanco y negro también aparece Alberto, quien en su papel de orgulloso papá permanece junto a su adorada familia. Al pie de esta postal, que ambos actores compartieron en sus redes sociales, dieron detalles de la fecha de nacimiento. "Luka 20.05.2019. Mi familia", escribió la actriz, quien se ha hecho toda una experta en el tema de la maternidad.

Tras esta publicación, fans, amigos y colegas de la pareja se volcaron en felicitaciones, deseando lo mejor para la familia y para su nuevo integrante. Apenas hace unos días, la actriz se había dejado ver en redes, luciendo guapísima con su crecida pancita de embarazo, la cual según sus seguidores, apuntaba a que estaba cerca el nacimiento del bebé. "Muchas felciidades, amiga", escribió Sebastián Rulli, mientras que Ariadne Díaz, Cecilia Suárez y otros famosos se unieron a esta celebración regalando miles de likes al anuncio.

Recientemente Zuria había anunciado en redes sociales que se alistaba para dejar sus deberes y enfocarse en los últimos momentos de su dulce espera: “Último día laboral antes de que nazca Luka”, escribió en una Story. Posteriormente publicó en su videoblog Soy Mamá, el último como embarazada y en el que compartió con sus seguidores cómo hizo su maleta y la de su bebé para cuando llegara la hora de ir al hospital. “Ya cercano el momento empezamos a dejar todo listo, a mí en particular me gusta hacerlo con tiempo para que no se me olvide nada”, escribió Vega junto a una foto en la que se le veía con un enorme bolso blanco y luciendo un muy crecido baby bump.

Conforme se acercaba el momento, Zuria tenía una suerte de sentimientos encontrados, pues había revelado que la emoción por conocer a Luka se mezclaba con la nostalgia por dejar atrás la bella etapa que es el embarazo. “He estado súper melancólica, lloro por todo…veo a Lúa jugar y lloro, veo fotos de Lúa y lloro. Entonces, creo que es caer en cuenta que todo en la vida tiene ciclos y son etapas que se van acabando y empiezan otras”, confesó hace unos días en otro de sus videoblogs. La actriz había detallado que esperaban que su pequeño viniera al mundo entre el 9 y el 15 de mayo y parece ser que todo salió de acuerdo a lo esperado.

Zuria y Alberto, quienes en enero de 2017 se convirtieron en padres de Lúa, están encantados con su faceta de padres, tanto es así que decidieron buscar un hermanito para su nena. En noviembre del año pasado, la pareja anunció que tendrían un nuevo bebé. “Hola hermanit@, bienvenid@a la familia. Te amamos. Te amo @El_guerra”, escribió la actriz al compartir en Instagram la foto de un ultrasonido en la mano de la niña. “Psst carnalit@, bienvenid@ a la familia, se pone harto divertido, te lo juro. Gracias @Zuriavega por hacerme harto feliz, te amo”, escribió el actor de origen cubano retomando la misma imagen, que según precisó Zuria, indicaba un embarazo de tres meses. Desde entonces todo ha sido felicidad y emoción en casa de estos famosos, además de que el tiempo se ha pasado volando desde que hicieron su anuncio. A casi un mes de dar a conocer que se convertirían en padres nuevamente, Zuria y Alberto revelaron que ya sabían el sexo de su bebé, y que incluso ya habían elegido un nombre. “Es niño y se llama Luka. Estamos muy felices”, contó la actriz mexicana en un video que compartió con sus fans.

Siempre cobijada por el amor de su esposo y de su familia y amigos, Zuria había mostrado mes con mes los cambios en su embarazo, así como el crecimiento de su pancita. La actriz fue consentida en varias ocasiones por sus amigas, quienes le organizaron, más que baby showers, ceremonias especiales previo a la llegada de Luka. Ya como toda una madre experimentada desde el nacimiento de Lúa, en este segundo embarazo la estrella de telenovelas quiso compartir sus experiencias con otras madres, así como algunos tips, mismos que fueron muy gratamente recibidos por sus seguidores. Ahora, la actriz podrá hablar de su faceta de madre de dos adorables hijos.

