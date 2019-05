Guapísima en Acapulco, Sofía Castro hace un guiño a una emblemática telenovela de su padre

Con el verano en puerta, muchas personas no pueden resistir la idea de darse una escapada a la playa y Sofía Castro es una de ellas. La joven se dejó ver de lo más guapa en el paradisíaco puerto de Acapulco, y aunque pudiera parecer que se trató de un simple paseo, no lo fue. La actriz de 22 años compartió en sus redes sociales algunos detalles sobre este viaje, dejando ver que el motivo principal fue más bien profesional, aunque eso no impidió que se la pasara de maravilla con sus amigos.

VER GALERÍA

“Acapulco... cuerpo y alma”, escribió Sofía al compartir en su cuenta de Instagram un par de fotos en las que se le ve posando con la playa como escenario, haciendo alusión de manera intencional o no, a la exitosa telenovela que fue dirigida por su padre, José Alberto Castro, en 1995. La joven actriz se dejó ver muy guapa mientras el viento jugaba con su melena suelta, con una enorme flor sobre la oreja y grandes aretes. Esta publicación no pasó desapercibida ante los ojos de su novio, Juan Pablo Gil, quien no perdió la oportunidad de halagar a su amada. “La más bonita”, escribió el también actor en los comentarios, usando además varios emojis con ojos en forma de corazón.

VER GALERÍA

Aunque en esta publicación Sofía no reveló detalles sobre su viaje, fue en sus Stories que dio algunas pistas sobre los motivos que la llevaron a este famoso destino turístico. “Cansada pero feliz, gracias Saak por esto, te amo”, escribió la actriz al compartir una foto en la que se le ve en la alberca junto a un galán, quien según ella misma reveló, se trata de un cantante con quien está colaborando. “Esperen la sorpresa muy pronto”, agregó castro en su post, dejando ver un poco del proyecto en el que trabajó estos días en Acapulco. En otros videos se limitó a mostrar a sus seguidores el hermoso paisaje del lugar, así como los divertidos momentos que pasó con sus amigos.

VER GALERÍA

Según las Stories que compartió Saak en su Instagram, al parecer Sofía y él encarnarán a una pareja en el video de su tema Caprichosa. “Videoclip en proceso”, escribió el joven cantante al compartir una breve escena que comparte con la actriz. De hecho, la misma intérprete había compartido algunas fotos en las que se ve parte del equipo de producción a bordo de un yate, que al parecer navega por las aguas de Acapulco.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Feliz con su prometedora carrera en la pantalla, Sofía se encuentra viviendo un gran momento en su vida, también por el aspecto personal. La actriz anunció hace poco más de un mes su noviazgo con Juan Pablo Gil y desde entonces se le ha visto radiante y enamorada. De hecho, fue también con un escenario playero que la pareja decidió gritar al mundo su amor. Ambos compartieron varias fotos desde Los Cabos, en Baja California, y en una de ellas, la hija mayor de Angélica Rivera se dejó ver guapísima en bikini posando junto a su novio, mientras daban un paseo en bote. Tal parece que la playa y esta joven hacen una muy buena mancuerna, pues cada vez que pisa estos destinos hay muy buenas noticias para sus fans.

VER GALERÍA