'Es para mí un sueño': Maky sobre su llegada a La Hora HOLA, y la especial felicitación de Juan Soler

Conocida por sus actuaciones en la pantalla chica, Maky Soler acaba de iniciar una nueva etapa en su carrera profesional, lo cual la tiene de lo más contenta. Y es que esta guapa mujer de origen argentino será la conductora de La Hora HOLA que se transmite por HOLA TV, mientras Natasha Cheij, titular del espacio televisivo, se prepara para recibir a su bebé. Feliz y agradecida, esta famosa abrió su corazón para revelar lo que siente en estos momentos, cuando está por volver a la pantalla para dirigir este programa, el cual a lo largo del tiempo se ha colocado en el gusto del público.

"La verdad estoy feliz, es para mí un sueño estar aquí, es un canal que quiero, que respeto, al que le he abierto mi corazón… Me encanta ser parte de esta familia", confesó Maky a Natasha al pisar el foro del programa, del que ahora estará al frente. Además reveló que no es la única que está feliz por esta nueva etapa en su vida profesional, pues sus hijas Azul y Mía también lo están. "Están muy orgullosas", aseguró Soler, antes de señalar que tras estos diez años entregada totalmente a su papel de madre, ahora sus pequeñas la ven con gran admiración al saber que nuevamente estará en la pantalla. "'Wow mamá, vas a estar en un programa y te vamos a ver en la tele...'", dijo al recordar la reacción de sus niñas.

Loading the player...

La actriz de 45 años también tomó sus redes sociales para anunciar a sus seguidores la buena nueva. "Hoy es el comienzo de una nueva etapa ¡Estoy feliz pero sobre todo muy agradecida!", escribió emocionada Maky en su Instagram al compartir una foto desde el estudio del programa, del que ahora será la conductora. "A todos los que están en mi vida y día día me empujan me alientan y me contienen... Espero ser siempre un ejemplo para mis hijas y demostrarles que en esta vida con alegría y gratitud todo es posible", escribió la actriz llena de emoción por esta oportunidad.

Luego de que Maky diera a conocer la buena nueva, las felicitaciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Entre ellas destacó la de Juan Soler, padre de sus hijas. "Muchas felicidades y alegrías en esta etapa. Eres el mejor ejemplo para nuestras hijas... ¡Ídola!", escribió el actor, en alusión a sus pequeñas Azul y Mía. Este alentador mensaje por parte de su marido no pasó inadvertido ante los ojos de la actriz, quien le resondió con varios emojis en forma de corazón. Otra persona que no dudó en felicitar a la guapa argentina fue Jacky Bracamontes, una de sus amigas más entrañables. "¡Amiga, muchas felicidades de corazón!", escribió la también conductora en la sección de comentarios de su publicación en Instagram. Famosos como Daniela Magún, Lola Ponce y Jimena Gallego también le expresaron su apoyo por este nuevo logro profesional.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Mientras, Natasha escribió un emotivo mensaje en sus redes ante su partida temporal de La Hora HOLA. "Gracias a todo el equipo de HOLA TV por el apoyo en estos casi 10 meses de dulce espera. Gracias por tanto cariño e inclúyanme en sus oraciones", escribió la conductora en su Instagram, quien está a punto de darle la bienvenida a su pequeña hija Martina. Emocionada y agradecida, Maky comentó esta publicación, expresándole su cariño a su antecesora. "¡Todo lo mejor! Eres un amor de persona. ¡Gracias por tus consejos y tu ayuda! ¡Aquí estaremos esperando a Martina con todo nuestro amor! Disfruta mucho a tus nenas, estás en mis oraciones", escribió Soler.