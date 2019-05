Khloé Kardashian explica por qué, pese a las infidelidades, quiere una buena relación con Tristan

No es secreto para nadie que el noviazgo entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson ha estado marcada por momentos difíciles, mismos que han provocado un ir y venir entre la famosa pareja. Sin embargo, la estrella de televisión ha preferido no distanciarse del todo del basquetbolista, ello por el simple hecho de que, pese a los conflictos amorosos, él no deja de ser el padre de su adorada hija True. Luego de que algunos fans le reprocharan a Koko que mantenga cercanía con el atleta pese a las penosas situaciones que la ha colocado, la celeb ha decidido hablar abiertamente de los motivos que la hacen preservar una relación cordial con el jugador.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians abrió su corazón a Laura Wasser en el podcast Divorce Sucks. "Es que hay momentos en los que porque nuestras emociones personales todavía están ahí y para mí, tu sabes, Tristan y yo no rompimos hace tanto, así que está muy fresco y esas emociones se puede exaltar a veces, pero hago todo lo posible para que True no se entere de lo que está pasando”, confesó Khloé en la entrevista, revelando sus sentir en estos momentos con respecto a su pasada relación.

En todo momento, la celeb de 34 años destacó que su prioridad es su pequeña hija, pues asegura que pese a su corta edad, es capaz de percibir la situación de sus padres. “Creo que ella puede sentir la energía negativa que fluye de vez en cuando en nuestra relación, así que me esfuerzo para que eso no le afecte”, explicó Khloé, quien desde que se convirtió en madre en abril de 2018, no ha dejado de compartir los bellos momentos que vive junto a su nena.

En la entrevista, Koko habló además de una de las decisiones que más fueron cuestionadas por sus fans, y que fue la de invitar a Tristan a la fiesta de cumpleaños que le organizó a True el mes pasado. “No lo hice porque crea que ella va a recordar nada de ese día en el futuro, pero estoy convencida de que en algún momento recordará su infancia y yo quiero que tenga una relación muy cercana con su padre”, explicó a Wasser. “Independientemente de lo que pase entre nosotros, sé que Tristan es una gran persona, y sé también lo mucho que ama y que se preocupa por su hija, así que necesitaba que también estuviera presente. Es la solución más civilizada y así lo hicimos”, concluyó Khloé, dando cátedra de madurez.

Las cosas no han sido para nada sencillas para esta mujer, pues luego de los rumores de infidelidad que rodearon el nacimiento de True, hace unos meses la sacudió un nuevo escándalo, y no sólo a ella sino a toda la familia Kardashian. Y es que se dio a conocer que Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner, hermana de Khloé, se había involucrado con Tristan durante una fiesta en casa del basquetbolista. Estas noticias provocaron que de momento, Koko arremetiera contra la joven, para luego cambiar su postura y responsabilizar a Thompson de la situación. Pero ahora que el tiempo ha pasado, tal parece que la celeb tiene muy claras las cosas y sabe que lo mejor para ella y su pequeña es mantener las cosas cordiales y amistosas en lo posible.

