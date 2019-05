¡Sorpresa! Fernando del Solar regresa a TV Azteca

El carisma y simpatía de Fernando del Solar son innegables, y fue por estas cualidades que el argentino se colocó en el gusto de la gente al encabezar programas matutinos. Ahora, el conductor está por iniciar una nueva etapa en su carrera, al integrarse en una producción de un formato parecido. El anuncio ha tomado a sus fans por sorpresa pues representa su regreso a TV Azteca, empresa en la que se consolidó como uno de los presentadores más queridos por el público. Pero no, no regresará a Venga la Alegría, sino a otra producción de la misma televisora, ¿de cuál se trata?

A través de sus redes sociales, el programa Todo un Show dio a conocer que Fernando será su nuevo conductor. “¡El hijo pródigo regresa a casa! ¡Bienvenido Fernando del Solar….”, señaló la producción en sus cuentas con buen humor, compartiendo una foto del argentino y precisando a partir de qué momento el público podrá disfrutar de la simpatía de este hombre en la pantalla. “¡No te pierdas a nuestro nuevo conductor a partir de este lunes 20 de mayo, al terminar Venga la Alegría!”, detalló.

Hasta ahora el argentino no ha anunciado a sus seguidores su regreso a TV Azteca, sin embargo ya convivió con sus nuevos compañeros: Cynthia Rodríguez, Laura G, Roger González. Tal parece que el programa, que se emite al medio día está viviendo un proceso de renovación. “¡La familia de Todo Un Show crece! ¡Fernando del Solar es nuestro nuevo conductor!¡No te pierdas esta nueva etapa….”, se reiteró en redes sociales al compartir una foto en la que Fer luce de lo más sonriente en el estudio posando con sus colegas. “¡Prepárense para esta nueva etapa llena de sorpresas y mucha diversión!”, se destacó en los videos promocionales.

Fue en 2012 cuando Del Solar tuvo que despedirse de Venga la Alegría y con ello de la "televisora del Ajusco", donde llevaba años como titular en la conducción. Y es que en esos momentos Fer se encontraba lidiando con una difícil situación de salud, debido a un linforma que se le detectó, y que hoy ha superado totalmente. En ese mismo año se desempeñaba como host en el programa de concursos La Academia: Décima Generación. Fue hasta 2014 volvió a TV Azteca como presentador del reality show Gánale al chef, donde nuevamente compartió con el público su simpatía y entusiasmo.

Tras un tiempo alejado de la pantalla, Fernando regresó en 2018 y lo hizo a Hoy, el programa matutino de Televisa. El argentino sólo permaneció unos meses compartiendo espacio con Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Y fue a principios de este año que el conductor dio a conocer su nuevo proyecto: Bla Bla Show, de la cadena MVS TV. “Le he tomado el gustito a hacer estas cosas más con el corazón, más artesanales, no tan grandes producciones”, señaló entonces el argentino en entrevista con El Universal. Al parecer, el trabajo de Del Solar en esta emisora no afectará su reciente incorporación a Todo un Show, y permanecerá en ambos proyectos.

