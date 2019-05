¿Nuevo proyecto en puerta? Beatriz Gutiérrez Müller comparte su encuentro con Manzanero y Nacho Cano

Además de ser una apasionada de la historia y la poesía, Beatriz Gutiérrez Müller es una talentosa cantante, y esta faceta de su personalidad ya no es un secreto. La escritora y esposa de Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado en más de una ocasión su voz, así como sus habilidades de composición. Y ahora, poco después de lanzar su última creación musical, esta mujer ha compartido su reciente encuentro con dos destacados compositores mexicanos y uno español, ¿será tiene sus planeas una nueva producción?

A través de su cuenta de Instagram, red social en la que ya suma más de 90 mil seguidores, Beatriz compartió su foto junto a destacados músicos, revelando además el tema de su amena charla. “Escuchamos a Armando Manzanero. Nacho Cano está muy animado por la futura presentación de Malinche El Musical que se estrenará en México en 2021”, escribió junto a la instantánea, en la que se le ve casi de espaldas sentada a la mesa. “Le deseo un éxito grande. Gracias a Mónica Vélez por reunir a estos talentos y poder atestiguar cómo hacen la Belleza”, agregó Gutiérrez Müller, mencionando a la compositora mexicana.

Los seguidores de Beatriz aplaudieron su reunión, manifestando interés por el musical que mencionó, incluso uno de ellos le preguntó más detalles sobre la temática de dicho proyecto. “El romance entre Malinche y Hernán Cortés”, explicó la escritora, sin precisar si ella participará de alguna manera en dicha obra, lo cual no sería descabellado, teniendo en cuenta su conocimiento en la historia así como su talento en el canto y la composición.

El pasado 26 de abril Gutiérrez Müller lanzó, en distintas plataformas digitales, Estás aquí, un tema que grabó en colaboración con varios de los músicos con los que recientemente se reunió. “Gracias a todos los que han participado en esta canción”, escribió la esposa del mandatario mexicano al compartir arte que acompaña su sencillo. “Lo recaudado se donará a una fundación que promueve la música entre niños y jóvenes”, agregó la titular del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional Memoria Histórica y Cultural de México al dar a conocer la noble causa a la que beneficiará su producción.

“Fue un poema que quiso ser canción, acontecimiento posible gracias a la creativa Mónica Vélez. En medio del camino se apareció el piano de Armando Manzanero y el genio de Tania Libertad”, escribió Gutiérrez Müller la esposa de López Obrador el pasado mes de enero al compartir una foto en la que se ve sonriente junto al compositor yucateco. Y es que no es secreto para nadie que además de la poesía y la historia, Beatriz adora cantar y no lo hace nada mal. De hecho Estás aquí no es su primer tema. Antes ya había mostrado su faceta de intérprete con canciones como Esto soy, Canta canta y Hoy despierto, ésta ultima fue parte de un spot electoral durante la campaña de su esposo.

