Adal Ramones revela detalles de su divorcio de Gaby Valencia: 'Lloré mucho...'

Atrás quedó ese episodio de cuando Adal Ramones y Gabriela Valencia pusieron punto final a su matrimonio. Y aunque ese periodo al parecer ha sido superado, el recuerdo prevalece en la memoria del conductor, quien admite que enfrentarse a la separación incluso lo hizo derramar lágrimas, sobre todo por su familia. Sin embargo, el tiempo fue el mejor aliado para Ramones, pues años después encontró el amor y pudo alcanzar la estabilidad emocional que le ha permitido forjar un lazo inquebrantable con sus hijos, Paola y Diego, a quienes ha visto crecer día con día, pues siempre trata de permanecer a su lado.

Como pocas veces, Adal abrió su corazón para hablar de este momento en su vida, y al ser cuestionado sobre si fue difícil vivir esa ruptura él respondió con toda sinceridad. “Sí, porque tengo qué aceptar que yo amé mucho a Gaby y al final de cuentas llegó un momento en el que digo, por más formula que le hayo para conectarnos no le encuentro. Yo viajaba mucho también, y al viajar y con malas compañías, de repente te distraías en cosas que no debías hacer…”, contó durante una entrevista concedida a Adela Micha para su programa en YouTube de La Saga.

Adal recordó que cuando tomó la decisión de irse de su casa se mudó a un departamento, mismo que habilitó para lograr sentirse confortable, creyendo que de esa manera todo resultaría más fácil. Lo cierto es que con el paso de los días descubrió que la ausencia de los suyos fue un golpe que tuvo que enfrentar desde el primer momento, una situación que rondó por su cabeza y que lo hacía sentir intranquilo. “Yo veía que era tan difícil no amanecer con mis hijos, era lo más fuerte, el despertarme y saber que no abría la puerta y estaban ahí. Porque yo era saltar a la cama, o me subía a la cuna de Diego y me dormía en la cuna con él, eso me pegó… No tener eso fue muy difícil…”, aseguró.

El también productor de televisión relató una de las experiencias más duras que vivió, cuando ya separado el recuerdo de su familia lo conmovió tanto que lo llevó a romper en llanto. “Recién me separo y me voy a vivir solo, se van de viaje y yo: ‘me mandan fotos, por favor’. Le decía a su mamá: ‘Gaby, ¿me mandas fotos?’; un día sin fotos, dos días sin fotos, y era como cortarte las venas. Lloré mucho, y hubo momentos en que dije: ‘pues regreso, aunque sea por mis hijos, regreso por ellos’. Yo lo analizaba y decía: ‘no va a funcionar’…”, confesó en entrevista con Adela Micha.

Por supuesto, Adal reconoce que aquello que lo hizo sentir a salvo es la buena relación que forjó con su ex, que incluso se lleva bien con su esposa, Karla de la Mora, con quien contrajo matrimonio en agosto de 2017. “Se llevan bien sin amistad, pero cordial…”. Ramones también contó que conoció a Karla tres meses después de separarse de Gaby, cuando en una visita a Puerto Vallarta coincidió con ella en el aeropuerto, aunque fue a raíz de un vuelo retrasado que se dio la oportunidad de conversar. Tras esa charla surgió la química entre los dos, instante que quedó marcado por una anécdota, pues el conductor cuenta, con todo el sentido del humor, que Karla en un principio lo confundió con Eugenio Derbez.