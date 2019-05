En ¡HOLA!, Michelle Salas, en su entrevista más reveladora

Siempre radiante y estilosa, así es como se ve a Michelle Salas en sus populares redes sociales que dan un vistazo a su día a día. Estrenando el proyecto de su propia línea de ropa, Milea, Michelle se ha dado un tiempo para asistir a la VI edición de los Premios Platino del cine iberoamericano y acompañada por su madre, Stephanie Salas, y su hermana, Camila Valero, ha posado para nuestra lente desde la Riviera Maya, con el espectacular Hotel Xcaret México como escenario. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, Michelle en su entrevista más reveladora y el posado exclusivo con ‘dos de las mujeres más importantes’ de su vida.

“Mi mamá me enseñó que es muy fácil decir ‘te amo’, pero que el amor verdadero no existe si no lo cultivas”, dice en esta entrevista una muy madura Michelle, quien confiesa que es precisamente Stephanie su más grande pilar, “Siempre le he agradecido la educación y la formación que me ha dado y lo más importante: su amor incondicional”. No te pierdas la entrevista completa y el posado en esta edición.

Descubre en ¡HOLA! este reportaje en iPad y Android o suscribiéndote AQUÍ

También esta semana, ¡HOLA! reúne en la Riviera Maya a las estrellas del año en los VI Premios Platino del Cine Iberoamericano. Los Reyes de Holanda reviven en Sevilla el inicio de su historia de amor, 20 años después. Así ha sido la primera semana de vida de Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Y compartimos con Victoria y Cristina Iglesias los preparativos para su debut en la Gala del MET.

Además, el espectacular desembarco de las estrellas del momento en el desfile de Louis Vuitton en Nueva York. La verdad sobre la crisis más difícil de Esther Doña y Carlos Falcó. Don Juan Carlos y Doña Sofía más cómplices que nunca, ahora en el tenis. El «ex» de Meghan Markle, Trevor Engelson, se casa con una rica heredera. Y Carolina de Mónaco, los curiosos detalles de su último «look».