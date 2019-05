Erika Zaba de su embarazo: 'Vamos por el cuarto mes, ya estamos fuera de peligro'

La emoción crece con el paso de los días para Erika Zaba desde que hiciera oficial su embarazo. Este será el primer bebé que la cantante tendrá con su esposo Francisco Oliveros, por esa razón sigue todas las indicaciones del médico al pie de la letra. Lo cierto es que hoy se siente más segura de lo que acontece, pues tras permanecer un periodo en reposo ha podido superar algunos retos, como el de mantenerse estable durante los primeros meses, los cuales son primordiales en esta etapa de constantes cambios. Por esa y otras razones asegura sentirse contenta, luego de hacer realidad este sueño que persiguió por un tiempo.

Erika abrió su corazón sobre las atenciones que ha puesto en su estado de salud a lo largo de estos meses, los cuales han sido esenciales para que todo marche sobre ruedas. “Voy cada quince días a checarme. Llevan un cuidado muy de cerca conmigo y me dicen que vamos bien, ya vamos por el cuarto mes, entonces ya estamos fuera de peligro…”, dijo en una entrevista con los medios retomada por el programa televisivo De Primera Mano. Y por fortuna, al final todo ha resultado satisfactorio, aunque en un principio la complejidad del caso mantuvo a todos muy pendientes. “El primer mes era complicado en mi caso, luego llegar a los tres meses era el segundo reto y ahora ya, me dice el doctor: ‘relájate que es un embarazo normal’…”, dijo.

Al ahondar en sus declaraciones, Erika especificó que actualmente ha recobrado algunas de sus actividades, por lo que se muestra optimista con lo que ocurre en este momento de su vida, en el que además cuenta con todo el apoyo de su familia y seres queridos. “Como mamá me cuido muchísimo, he tenido todas las precauciones desde el día uno y obviamente las tendré hasta el último día del embarazo. Apenas hoy me dejaron entrar al gimnasio, apenas hoy fui y yo sentí que corrí un maratón. Hice una hora de bicicleta…”, dijo de lo más emocionada.

Y claro, ha sido gracias a su manera de pensar que este primer periodo lo ha vivido con plenitud, confiando siempre en la disposición y energía que tiene en este instante en el que la ilusión de ser madre crece cada día. “La verdad es que paciencia, yo creo que todo es tomarlo con calma, hay tiempo para todo. El cuerpo tiene memoria, tengo que confiar en mi cuerpo, voy a estar bien, entonces nada más es cuidar mi alimentación…”, dijo la cantante.

La integrante de OV7, que en meses pasados formó parte del 90’s Pop Tour, también reveló que por ahora se mantendrá lejos de los escenarios, pues el desgaste físico en cada concierto es un aspecto importante de considerar. Por supuesto, Erika también confesó que tanto ella como su esposo ya están listo para preparar la primera sorpresa que darán a su bebé: un diario con los recuerdos familiares más entrañables.