‘He tenido una bendición enorme con mis hijos, son unos tipazos’: Lucero

A punto de cumplir los 50 años, Lucero es todo un ícono de la escena artística en México, pues su larga carrera en la música y la televisión la han convertido en una de las mujeres más queridas por el público. Y aunque esta faceta profesional ha sido muy importante en su vida, sin duda su papel de madre es el logro que más le ha llenado el corazón. La cantante se sinceró sobre su labor como mamá de Lucerito y José Manuel, fruto de su matrimonio con Manuel Mijares, y reveló qué siente ahora que sus hijos se encuentran en la adolescencia, etapa que muchos consideran un tanto complicada.

VER GALERÍA

En el marco de los festejos por el Día de las Madres, Lucero abrió su corazón para hablar de su faceta de mamá. “Las mujeres que tenemos la fortuna y bendición de ser mamás de chavos, sobre todo, (hijos) un poco más grandes, valoras muchísimo, el trabajo y el amor, el cariño de tu mamá, de tus padres”, reflexionó en entrevista con Televisa Espectáculos, antes de revelar cómo es su relación con sus hijos Lucerito y José Manuel, de 14 y 17 años respectivamente: “Yo he tenido una bendición enorme con mis hijos, son unos tipazos en todos los aspectos, bendito sea Dios, y nos llevamos muy bien”, aseguró.

VER GALERÍA

Y aunque las cosas le han salido muy bien, la cantante reconoció que ser madre no siempre es sencillo: “Hoy en día la educación, la guía, a veces es difícil porque ninguna mamá tiene instructivo… Ser amigos y a la vez pues tener esta autoridad de papá o de mamá”, señaló Lucero, quien habló del camino que ella ha tomado para educar a sus hijos. “Creo que cuando las cosas se hacen con amor no hay error, puedes tener de repente alguna duda pero si tienes mucho, mucho amor con tus hijos y estás cerca de ellos, y los puedes escuchar y te pueden oír, y hay tiempo de calidad yo creo que las cosas pueden ir muchísimo mejor”, aseguró en la misma entrevista.

VER GALERÍA

Lucero está segura de que la noble labor de ser mamá es algo que le ha traído una de las mayores satisfacciones: “Nos deja una cosa en el corazón hermosísima”, declaró la cantante con una gran sonrisa en el rostro. Esta famosa, quien se convirtió en madre seis años después de casarse con Manuel Mijares, ha contado siempre con el apoyo del intérprete y aunque se separaron hace tiempo, mantienen una bella relación de amistad.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Pese a todo lo lindo que vive Lucero al interior de su familia, al ser una figura pública las críticas no se han hecho esperar, sobre todo en redes sociales. Ante esta situación la actriz no se ha quedado de brazos cruzados, pues ha tomado medidas ante los desatinados comentarios hacia ella y los suyos. “Yo bloqueo, porque no te puedes enganchar con quien sabe quién (…) y que escribe en contra de los tuyos”, confesó hace poco en un encuentro con la prensa. Así, dejando todo lo negativo de lado, esta guapa mujer es que logra enfocarse en las cosas buenas en su vida, como lo son sus hijos, su carrera y su relación con el empresario Michel Kuri.

VER GALERÍA