Cecilia Suárez y la conmovedora dedicatoria en su noche más especial: 'A la luz de mi vida, que es mi hijo...'

No hay plazo que no se cumpla, y Cecilia Suárez hizo su gran paso por la ceremonia de la VI edición de los Premios Platino del cine iberoamericano como conductora de esta prestigiada gala, que contó con la presencia de las personalidades más distinguidas. Fue así como junto al director de cine español, Santiago Segura, amenizó la noche que estuvo llena de sorpresas y de grandes homenajes que quedarán para el recuerdo. De lo más sonriente, además sacó a flote su lado más estiloso con los elegantes looks que lució sobre el escenario, sin duda, su sello más distintivo.

Y no solo eso, porque el privilegio vino por partida doble, cuando Cecilia fue galardonada en la categoría de Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie por su participación en La Casa de Las Flores, instante en que subió al escenario para recibir el galardón de manos de Yalitza Aparicio y el actor Tenoch Huerta. “La verdad que es un honor estar nominada junto a tres actrices extraordinarias, a las que admiro profundamente…”, dijo al inicio de su discurso de lo más conmovida.

Este instante además sirvió para dedicar este triunfo a su familia, quien la ha acompañado a lo largo de este viaje lleno de momentos únicos. “Por último agradecer mucho a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas y a la luz de mi vida que es mi hijo, muchas gracias…”, dijo Cecilia ante la ovación del público, que celebró con ella este capítulo en su carrera que serpa recordado por todos sus fans para siempre.

La emoción creció conforme pasaron los días desde que se hizo oficial su papel como conductora de esta ceremonia, en la que tampoco dejó pasar la oportunidad de agradecer a Manolo Caro, el productor de La Casa de las Flores. Fue gracias a su participación en esta serie televisiva que logró cautivar al público con su papel de Paulina, el cual fue recordado por el su compañero de conducción en un momento de la gala.

Junto con Cecilia, el actor Diego Luna también resultó ganador por su participación en la serie Narcos: México, y aunque no puso asistir al evento, sí envió un mensaje de agradecimiento el cual fue leído por Tenoch Huerta. “Tristemente no pude estar ahí por compromisos de trabajo… quiero a gradecer a los Platino este reconocimiento y agradecer la oportunidad de ser parte de este proyecto…”, se pudo leer en el mensaje.