Ferdinando Valencia revela cómo fueron los primeros instantes tras el nacimiento de sus mellizos

El amor crece en los corazones de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, que recientemente dieron la bienvenida a sus mellizos: Dante y Tadeo. Desde el inicio de esta aventura, los felices padres han hecho partícipes a todos sus fanáticos de la experiencia de vivir este embarazo, tanto así que ahora han dado todos los detalles, a través de un video revelado en YouTube, de lo que ha acontecido después de que los bebés llegaran al mundo.

En el clip, que muestra lo ocurrido después del 24 de abril, día en que nacieron los pequeñitos, aparece Brenda en la cama del hospital, acompañada por Ferdinando y cargando en sus brazos a Tadeo. Sin embargo, la pareja abrió su corazón para compartir uno de los instantes por los que atravesaron, cuando uno de sus bebés, Dante, tuvo que ser llevado a cuidados intensivos. Por fortuna, no se trató de un asunto de gravedad, aunque la espera fue larga.

“Después de un parto – Un inicio inesperado”, con esta leyenda abre el clip que dura poco más de 18 minutos, que fue grabado en diversos instantes durante su estancia por el hospital. “La primera noche nos la vamos a pasar nada más con un baby que es Tadeo, porque pues Dante está en cuidados intensivos nada más por chequeo, él está sanito pero nada más lo van a tener vigilado por lo del problema del cordón y la respiración…”, explica Brenda al inicio de la grabación.

Kellerman compartió con los seguidores que tuvo que ser sometida a una cesárea, por lo que se mantuvo en cama por un tiempo, situación que, durante los primeros días, le impidió visitar a Dante. Pero un emotivo instante ocurrió días después, cuando la feliz mamá se levantó de la silla de ruedas para poder encontrase con su pequeñito. Ferdinando captó con su cámara este momento en el que se aprecia la conmovedora reacción de los afortunados papás. “¿Qué pasó mi amor? Ya vas a estar bien… ¿Ya vas a estar conmigo? Tu hermanito te extraña…”, dijo Brenda a su bebé mientras lo acaricia.

A lo largo del video se revela otro momento que prolongó la espera de Ferdinando y Brenda para salir del hospital, aunque eso no hizo que la pareja perdiera los ánimos. “Un problema más con Dante, ahora nos dicen, a punto de salir pero que le detectan problemas en la sangre y en sus niveles de bilirrubina, de ictericia, obviamente Brenda no está bien. No es nada grave, por eso lo estoy grabando, me dicen que es una cosa de esperar tiempo, de dejar que actúen la luz sobre las células del niño, que es solamente una cuestión de tiempo…”, dijo Ferdinando, que en ese espacio expresaba su ilusión por estar pronto en su casa, recobrando la normalidad familiar.

Finalmente, Dante se recuperó y logró permanecer junto a sus papás y su hermano en menos de lo esperado. El actor mostró cómo abandonan el hospital para instalarse en casa, en donde ambos se involucran día con día en los cuidados de los pequeñitos, desde cambiar pañales hasta alimentarlos. Incluso, los fanáticos de la pareja pudieron ser testigos de su primer baño.

