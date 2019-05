Paulina Peña vive ‘semanas de locura’ ante su inminente graduación

Más abierta que nunca con sus seguidores, Paulina Peña Pretelini se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales desde que hace poco decidió hacer pública su cuenta de Instagram. La hija de Enrique Peña Nieto suele compartir en esta plataforma algunos momentos de su día a día, no obstante, acaba de notificar que debido a la etapa de su vida que está por concluir, últimamente no ha podido contestar a todos los que le envían mensajes, ¿de qué se trata?

A sus 23 años, Paulina se encuentra en la recta final de la licenciatura en Dirección Internacional de Hoteles, carrera que cursa en la Universidad Anáhuac. Y justo porque está a punto de concluir esta etapa de su educación, el tiempo que le puede dedicar a sus redes sociales no es el que quisiera, por lo que decidió hablarle sinceramente a sus seguidores: “Gracias a todos por sus mensajes, les juro que veo todo lo que me mandan, pero estas semanas están de locura con los finales y con graduarme”, explicó la joven a través de sus Instagram Stories, donde compartió además un breve video de sí misma, con el que deja entrever que está un poco cansada en estos momentos.

“¡Pero denme chance! Veo cada uno de verdad pero no me da la vida en estas semanas para contestarles”, reiteró Paulina en su post, dando a entender que cuando termine esta época demandante en sus estudios, se pondrá al corriente con sus seguidores. Fue apenas hace unas semanas que la primogénita de Peña Nieto decidió abrir su cuenta de Instagram, decisión que sorprendió mucho, pues hasta ese momento la joven había priorizado su privacidad ante todo.

Ante las dudas, Paulina decidió explicar a sus seguidores los motivos que la llevaron a mantener privado su perfil durante largo tiempo, para ahora hacerlo público. “Nunca hago esto… pero siento que se los tenía qué decir. Estaba un poco nerviosa de abrir mis redes sociales porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente, pero al final me animé porque me encanta subir las fotos que tomo, lo que hago y compartirlo con ustedes”, dijo en un video que compartió en sus Instagram Stories.

Pero al parecer fue la mejor decisión que pudo haber tomado, ya que esta joven ha tenida una buena respuesta de los usuarios. “Déjenme decirles que estoy súper agradecida y súper feliz porque he tenido muy buena química y muy buena relación con muchos de ustedes”, aseguró Paulina, quien ahora ha dejado ver a todo el público algunos momentos especiales de su vida personal, así como postales de sus viajes, con las cuales muestra además uno de sus mayores talentos, el de la fotografía. “De verdad me hace muy feliz ver los mensajes que recibo y que puedan conocer un poquito más de mí, que vean como soy”, se sinceró en dicho video colgado en su Instagram hace un par de semanas.

