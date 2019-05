La entrenadora de Kim Kardashian la defiende de quien criticó su micro cintura en la MET Melissa Alcanta, quien se ha encargado de esculpir la figura de la socialité en el gimnasio, habló de la disciplina, trabajo y sacrificio de la señora West

¿A qué vas a la MET Gala si no vas a dar de qué hablar? Cumpliendo al pie de la letra con esta premisa, el pasado lunes, Kim Kardashian West se convirtió en una de las celebridades que más tela de dónde cortar dio a la prensa con su, irónicamente, diminuto vestido bautizado por el diseñador Thierry Mugler como Mugler Drip.

El diseño, inspirado en un look que Sophie Loren utilizó en uno de sus filmes, se convirtió en uno de los más comentados, no sólo por su acabado artesanal que pareciera recién salida del agua, no, también se convirtió en objeto de debate por la diminuta y, para algunos, irreal cintura que lucía la esposa de Kanye West.

Resulta que las medidas de impacto de la hija de Kris Jenner se convirtieron en el tema de conversación, no sólo de los expertos en moda, también del público en general que no daba crédito de las dimensiones que mostró. Aunque las opiniones estaban muy dividas, los detractores de Kim terminaron por hacer reaccionar a quien mejor conocer el físico de la empresaria: su entrenadora, Melissa Alcantara.

Cansada de leer críticas hacia Kim, la experta escribió en Instagram: "¡La veo cada mañana, la veo haciendo ejercicio y sudando y veo todo lo que trabaja fuera del gimnasio y eso es admirable!”. Aunque muchos atribuyen a las cirugías plásticas el físico que últimamente luce Kim, su entrenadora sabe de primera mano que está silueta es resultado de mucho trabajo, disciplina y sacrificio. En otra historia de su Instagram escribió: “Para aclarar las cosas. 1. este vestido tiene un corsé. 2. Kim entrena 6 días a la semana, se despierta temprano y está dedicada. 3. Le pavimenté el camino, ¡pera ella hijo el trabajo!”.

Además de la espectacular figura que mostró durante su sexta asistencia a la MET, Kim reveló en entrevista para Vogue, que también puso especial cuidado en su rostro que lució impecable: "Me hice tres tratamientos faciales en una semana y media, me bronceé, me sometí a un spa exfoliante koreano, cada día, y a cada tratamiento que puedas imaginar. Hice todo eso”.