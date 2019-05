No sólo se vistió como ella en la Met Gala, JLo también cantó como Cher

Hace unos días se llevó a cabo uno de los eventos más esperados entre los amantes de la moda: la Met Gala. Una larga lista de celebridades se dio cita en el emblemático Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde desfilaron con los más extravagantes y vanguardistas atuendos. Entre los asistentes a esta inolvidable ceremonia estuvo Jennifer Lopez, quien acudió junto a su prometido, el ex beisbolista Alex Rodriguez. La cantante de inmediato acaparó las miradas, pues eligió un espectacular look con el que homenajeó a otra gran diva: Cher, quien además fue una de las sopresas en la noche, ya que amenizó la velada con sus exitosos temas. Fue entonces cuando JLo quiso ir más allá con su tributo, pues aprovechó que la famosa estaba cantando uno de sus éxitos, y se sumó a ella a coro. A-Rod no perdió la oportunidad de capturar el momento y compartirlo en sus redes sociales; haz click en el video para revivirlo.