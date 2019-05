¡Qué grande está! ‘El Canelo’ enternece a sus seguidores con nueva foto con su hijo El boxeador compartió una tierna foto al lado de su hijo, quien se dice será bautizado el próximo 11 de mayo

Parece que los triunfos de Saúl Canelo Álvarez siempre están acompañados de una constante: el amor de su familia, en específico, de sus tres hijos. Tal como ocurrió en septiembre pasado cuando, luego de coronarse como Campeón Mundial de Boxeo, anunció el nacimiento de su único hijo varón, Saúl Adiel; nuevamente, el niño ha reaparecido en la cuenta de Instagram de su papá, quien, luego de alzarse como Campeón Mundial de Boxeo, de peso medio, vuelve a presumir a su hijo, sólo que ahora con una tierna foto en la que se ve lo mucho que ha crecido.

VER GALERÍA

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el boxeador compartió una instantánea en la que aparece cargando al pequeño Saúl, a quien le dio un tierno beso en la mejilla. En la imagen, el bebé -a quien procreó con la tapatía Nelda Sepulveda- se ve muy grande y diferente a la primera foto que El Canelo publicó de él, en enero pasado.

En la nueva imagen, sobre la que El Canelo escribió “mi corajudo”, Saúl Adiel ya luce como un niño grande y ha dejado atrás su imagen de bebé que mostraba en aquella foto en la que aparecía con un tierno conjunto de pants, muy parecido a los que usa su papá para entrenar.

VER GALERÍA

Aunque él no ha informado nada, en redes sociales circula un video con la invitación al bautizo del niño, el próximo 11 de mayo. Según se puede ver en el clip, la temática de la fiesta tendrá que ver con el circo, así que se espera que la celebración sea tan espectacular como la que, en diciembre pasado, ofreció por el primer cumpleaños de su pequeña María Fernanda, donde el boxeador se convirtió en el príncipe azul de su princesa.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Además de Saúl Adiel y María Fernanda, Saúl Canelo Álvarez es papá de Emily Cinnamon, de 10 años de edad, a quien procreó con Karen Beltrán, cuando él tenía sólo 16 años. Recientemente, en entrevista con Adela Micha, el boxeador reconoció que no le gustaría que su hijo se dedicara a lo mismo que él y esta fue su explicación: “Mira el boxeo es muy difícil, requiere mucha disciplina, mucho sacrificio, si está dispuesto a hacerlo, ok está bien, pero sino, si no más quiere intentar, no es suficiente, porque es un deporte de contacto en el que estás arriesgando tu vida”.