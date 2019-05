Galilea Montijo confiesa una cosa que le hubiera gustado hacer diferente en su vida

Galilea Montijo se caracteriza por la energía positiva que irradia y por siempre portar una gran sonrisa a cualquier lugar al que asiste. Por lo mismo, es difícil pensar que la guapa y exitosa conductora tenga algo de que “arrepentirse” en la vida, ya que siempre ha mostrado ser una mujer plena; sin embargo, según una reciente confesión durante el programa Hoy, sí existe algo que le hubiera gustado hacer diferente.

Durante la transmisión del programa matutino Hoy, Gali abrió las puertas de su vida privada ante el público y siendo muy honesta confesó que, aunque es muy feliz con el rumbo que ha tomado tanto su carrera como su vida familiar, le hubiera encantado tener hijos a más temprana edad, ya que esto le hubiera facilitado tener una familia aún más numerosa.

Más adelante, en una dinámica que realizó junto a Lucero, que asistió al programa como invitada especial, retomó el tema cuando se le cuestionó sobre qué decisión tomada en su vida creía que fue un error. En tono sereno la conductora respondió: “Justo hace rato lo comenté. No es error, no lo veo como error porque los hijos llegan cuando se les da la gana y sin instructivo. Pero sí me hubiera gustado ser mamá más joven para tener unos tres hijos”, comentó. A lo que Lucerito agregó: “eso está muy bonito, y pues no hay errores en la vida porque de todo se aprende”.

No es la primera vez que Galilea abre su corazón respecto al tema de tener más hijos; recientemente durante una entrevista con TvyNovelas, la conductora de televisión habló sobre la idea de tener otro bebé, una situación que si bien es compleja, no le impide ser feliz con lo que ahora vive. “Lo hemos buscado, no se ha dado, pero estoy muy contenta porque ya somos cinco en casa…”, dijo.

Montijo ha formado una bella familia al lado de su marido, Fernando Reina, con quien comparte a Mateo, su primer hijo en común y a la vez es papá de Alexis y Claudio, a quienes tuvo en su relación anterior. “En casa tengo tres chiquillos maravillosos que amo y adoro. Vamos juntos para todos lados, de vacaciones, todo. Si no se ha dado el cuarto, es cosa de Dios”, comentó.

Es claro que la despampanante conductora goza plenamente su papel como mamá y que de ser posible, le gustaría seguir desempeñándolo ahora con un nuevo bebé en casa. Sin embargo, aunque esto no ha sido posible, ella muestra una actitud positiva y siempre habla de lo agradecida que está por todas las oportunidades que le ha ofrecido la vida. Y aún sin dejar de lado la idea de crecer la familia, disfruta plenamente su vida al lado de Mateo, quien se ha vuelto la luz de sus ojos desde el día de su nacimiento.