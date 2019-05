El mensaje con que Atala puso un alto a las criticas

Desde su decisión de cambiar de televisora y tomar nuevos aires después de años de trabajo en Ventaneando, Atala Sarmiento se ha enfrentado a distintos encuentros y a comentarios poco agradables a los que se ha pronunciado en diferentes ocasiones, en algunos casos dando explicaciones y en otros pidiendo respeto hacia su profesión e incluso a su vida personal. En esta ocasión, la conductora de espectáculos parece haber llegado al límite de su tolerancia hacia esta negatividad y con un contundente mensaje pidió un alto a las críticas que la han acosado desde hace un tiempo.

“Bueno...aquí vamos una vez más. Gracias por taaaantos comentario”, comenzó a escribir debajo de una publicación realizada por su compañero Juan José Origel, en la que se le puede ver sonriente mientras baila en el estudio de grabación del programa Intrusos. “Para todos los que me dicen adjetivos negativos, les mando un abrazo con todo mi amor y les digo que voy a seguir siendo ridícula e hígado y a quienes me dan su apoyo, todo mi agradecimiento, cariño y apoyo por compartir conmigo mi alegría, mi forma de ser”, continuó.

“Lo curioso es que la mayoría de quienes me atacan aquí me siguen; no entiendo por qué son tan cobardes de no atacarme en mi propio perfil y destrozarme en el de mi compañero de programa”, redactó refiriéndose al perfil de Pepillo, con quien ha desarrollado una excelente relación laboral. “Qué incongruencia...en fin...SIGAMOS BAILANDO Y SIENDO FELICES, porque eso, eso es lo que le molesta a la gente: que alguien sea FELIZ”, concluyó.

El mensaje da respuesta a distintos comentarios negativos en los que se le cuestiona no solo sobre temas laborales, sino también personales. Con esta declaración, la conductora deja claro que está cansada de nadar contra corriente y que prefiere enfocarse en sus proyectos y en apreciar a la gente cercana que la ha apoyado durante estos últimos meses de controversia, pues como ella misma ha declarado, ya cerró su capítulo con el pasado y ha comenzado a escribir uno nuevo como conductora de Intrusos.

